OSTVARENJE VAŠIH SNOVA JE NAŠ SAN! Ministar Udovičić zvanično otvorio Sajam sporta

Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić zvanično je otvorio 11. Međunarodni sajam sporta, koji pod pokroviteljstvom Ministarstva omladine i sporta, tradicionalno organizuje Sportski savez Srbije. Ovogodišnji Sajam sporta pod sloganom ”Snovi pobednika” održava se na sportskim terenima Ade Ciganlije i biće otvoren za sve posetioce do nedelje, 25. septembra.

I ove godine na Sajmu sporta okupili su se mnogobrojni sportisti, sportski radnici i ljubitelji sporta sa istim ciljem, da pored promocije sportskih vrednosti i rezultata, kroz igru i edukaciju motivišu sve, a pre svega najmlađe, kojih je bilo u velikom broju, da se bave sportom i postanu deo najuspešnije sportske porodice.

foto: MOS

- Dobro došli na mesto okupljanja malih i velikih šampiona, na kome smo u protekloj deceniji svi zajedno slavili uspehe naših vrhunskih sportista, ali se i radovali prvim koracima naših budućih šampiona. Srpski sport beleži istorijske uspehe, a naši sportisti obaraju rekorde na sportskim terenima i borilištima širom Evrope i sveta - rekao je u svom obraćanju ministar Udovičić i dodao:

foto: MOS

U periodu koji je iza nas, sa ponosom možemo reći da smo još jednom dokazali da smo sportska nacija, da je Srbija zemlja sporta i velikih šampiona. Nismo odustali i nismo se predali ni kada je bilo teško i kada nam se činilo da je nemoguće, dokazali smo da za nas to ne postoji, da je apsolutno sve moguće i da možemo sve, zajedno kao tim u kome jedni drugima pružamo bezuslovnu podršku, uvek i za sve. Rezultat tog timskog rada je vidljiv - naši sportisti su oborili sve rekorde i skoro na svakom takmičenju ostvarili uspeh za pamćenje. U prilog tome govori činjenica da u proteklih 10 godina imamo čak 125% medalja više u olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama nego što je to bio slučaj u prethodnoj deceniji. Samo u poslednjih mesec dana, naši sportisti su na evropskim i svetskim takmičenjima doneli Srbiji čak osam novih medalja. Jako je važno slaviti prošle uspehe i sve što smo zajedno, kao tim, postigli - to je temelj za buduća vremena i čvrst oslonac na kome se grade novi uspesi i dostignuća. Ali, u toj prošlosti ne treba živeti, ma koliko ona slavna bila. Naš pogled je odlučno uperen ka budućnosti i uspesima koji tek predstoje. To je naša motivacija i podstrek da svakim danom budemo sve bolji

foto: MOS

- Želim vam da budete sve bolji, da napredujete svakoga dana i da još mnogo puta donesete osmehe, slavlje i ponos celoj našoj Srbiji. Nema zaustavljanja, nastavljamo da pomeramo granice i da zajedno kao tim obaramo nove rekorde na svim poljima. Nastavićemo da vas pratimo i budemo vam oslonac na putu ka ostvarenju svih vaših snova, jer ostvarenje vaših snova je naš san! - poručio je Udovičić.

Tokom ovogodišnjeg Sajma sporta, posetioci će biti u prilici da se oprobaju u brojnim sportovima i druže se sa našim sportistima.

- Poučeni lepim iskustvom organizacije Sajma sporta na Adi Ciganliji od prošle godine, na isti korak smo se odlučili i ovoga puta, na taj način obogatili smo sajamsku ponudu, omogućili predstavljanje više sportskih disciplina, omogućili organizaciju većeg broja sportskih takmičenja, jer verujemo da ćemo na taj način približiti sport posetiocima sajma i omogućiti im da sanjaju snove pobednika - poručio je predsednik Sportskog saveza Srbije Davor Štefanek.

foto: MOS

Želim da izrazim veliku zahvalnost Predsedniku Republike Srbije gospodinu Aleksandru Vučiću na nemerljivoj podršci koju pruža razvoju i popularizaciji sistema sporta Republike Srbije. Veliko hvala i Ministarstvu omladine i sporta na čelu sa ministrom Vanjom Udovičićem, na svim naporima koje ulažu u razvoj sistema sporta u Republici Srbiji. Hvala i na već tradicionalno odličnoj saradnji i podršci u realizaciji svih projekata Sportskog saveza Srbije. Želim svim sportistima da se zahvalim što svaki put na velikim međunarodnim takmičenjima dostojanstveno predstavljaju Republiku Srbiju i obraduju nas vrhunskim rezultatima, što su inspiracija i idoli svim mališanima i mladim ljudima, što ih motivišu da sanjaju snove pobednika. Trudićemo se takođe da nastavimo odličnu saradnju i sa, Olimpijskim komitetom Srbije i Paraolimpijskim komitetom Srbije. Deci želim da se tokom tri dana sajma upoznate sa što više sportova i da se uključite u sistem sporta Republike Srbije

Prisutnima se obratio i predsednik Olimpijskog komiteta Srbiji i predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović.

Kurir.rs/pink.rs