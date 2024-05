NISAM MOGAO DA SPAVAM POSLE UTAKMICE! Legendarni as Partizana BEZ DLAKE NA JEZIKU: Zagrmeo o Kevinu Panteru i Željku Obradoviću!

Košarkaši Crvene zvezde osvojili su titulu šampiona ABA lige pobedom u trećoj utakmici finalne serije u Beogradskoj Areni na terenu "večitog rivala" 76:82.

Na taj način popularnom "metlom" su savladali crno-bele pred njihovim navijačima što je prvi brejk u finalu regionalne lige posle šest godina.

Dan nakon neverovatnog meča pozvali smo nekadašnjeg jugoslovenskog reprezentativca Gorana Grbovića da nam da svoje viđenje i analizu svih stvari koje se pratile ovu sezonu sa akcentom na neke od najvažnijih stvari pre svega u taboru kluba iz Humske.

foto: Ana Paunković

Po njegovim rečima Kevin Panter je jako dobro čuvan od strane crveno-belih.

- On je fanstastičan igrač, to je nesporno, ali se mnogo troši. Partizan nema pleja, a Panter je klasična dvojka. On nije plejmejker, Aleksa Avramović nije plej. Aleksa je više dvojka nego kec - rekao je Grbović.

Gledajući celu seriju smatra i da je Željko Obradović mogao bolje.

- Pa sigurno da je mogao, ali taj ne uticaj na igrače u momentu odlučivanja je čudan. Trener ne šutira na koš. Taj trenutak šuta je u rukama igrača. Trener može da nacrta akciju, ali igrač je sprovodi u delo - iskren je Grbović.

foto: Starsport

Ni ova finalne serije nije mogla da prođe bez cirkusa van terena, saopštenja, prozivki, spinova i na kraju tuče. Osvajač bronzane medalje sa Jugoslavijom 1987. godine smatra da to nije normalno.

- Nepotrebne tenzije i incident koji se dogodio je bezvezna priča. Nije dobro ni za jedne ni za druge. Pogrešne reakcije. To jednostavno dovede do toga da se pređu granice socijalne kulture. Rivalstvo je potpuno jedna druga priča. Mislim da imamo mnogo lepših stvari o kojima treba da se priča, a ne o nekim glupostima. Uprave Partizana i Zvezde izdaju neka saopštenja čime već utiču na kontekst i organizaciju rada.

foto: Petar Aleksić

Ne treba da se piše o sudijama, što i jeste tačno, jer su i jedni i drugi oštećeni prošle i pretprošle godine. Ja ne kažem Partizan jeste oštećen u prvoj utakmici, ali Željko nikada nije hteo da priča o sudijama - istakao je legendarni as.

Na kraju je rekao kako je podneo poraz.

- Jesam nezadovoljan, razočaran sam, nisam mogao da spavam sinoć posle utakmice. Ne sećam se kada se poslednji put desilo da je neki tim pobedio sa 3:0. Kažu navijači nikad slabija Zvezda, a ja kažem da, ali mi nikad jači, a nikad slabije nismo igrali. Ne pobeđuje 12 najboljih igrača, nego 12 koji su najspremniji. Koji su spremni da dobiju meč - zaključio je "Grba".

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:35 Puna Arena Partizan, grobari, navijaci, kosarka, arena, rekord