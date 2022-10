TIHI HEROJ: Pavle Mirović je prvi dečak sa autizmom koji je istrčao polumaraton (FOTO)

Pavle Mirović (16 god Beograd) je postao prvi dečak sa autizmom u Srbiji i regionu koji je istrčao polumaraton u regularnoj seniorskoj konkurenciji.

Pavle je ovaj veliki uspeh postigao 16. oktobra 2022 .godine na Apatinskom Dunavskom polumaratonu na kome je učestvovalo oko 700 trkača.

On je istrčao stazu od 21 km za 2 sata i 1 minut.

Pavlov trener Branko Hrnjaz iz kluba Singidunum Beograd ističe da je to odličan rezultat posebno ako se ima u vidu da mu je to prvi polumaraton u životu i da bio treći u svoj podkategoriji (trkaci do 19 god).

Hrnjaz kaze da je Pavle bez problema istrčao stazu dugu 21 km i da je bio ravnopravan sa mnogo starijim i iskusnijim trkačima koji imaju mnogo polumaratona i maratona iza sebe iako je bio najmlađi ucesnik.

Pavle se po rečima svog trenera, mesecima u okviru kluba Singidunum zajedno sa svojim drugarima koji su mu bili velika podrška, spremao za polumaraton.

Nekoliko puta nedeljno je trenirao u Košutnjaku na trim stazi i oprobao se na 11 km u Novobeogradskoj atletskoj ligi.

Ipak nije ni zapostavljao učenje u Srednjoj zanatskoj školi u Beogradu, smer cvećar.

Hrnjaz kaze da Pavle ima nekoliko medelja sa Specijalnih olimpijada ali da je ovo prvi put da je učestvovao u regularnoj seniorskoj konkurenciji na ovako zahtevnoj i dugačkoj deonici.

Trener kaze da im je uzor čuveni americki maratonac Aleks Shnajder. On je takođe autističan mladić, ali je svetsku slavu zadobio kada je istrčao maraton u Njujorku.

Svi vodeci amerićki mediji poput "New York Times" i "ABC TV" su izveštavali o ovom neverovatnom uspehu Shnajdera.

Hrnjaz ističe da je Shnajder ipak, 15 godina stariji od Pavla i da ima vremena da se dostigne njegov uspeh u maratonu.

Trenutno su on i Pavle fokusirani na naredni izazov, polumaraton u Beogradu 2023 godine. Ipak,Hrnjaz uz osmeh ne isključuje mogućnost i da se Pavle sledeće godine u Beogradu oproba i na najdužoj stazi od 42 km.

