NOVI BEOGRAD U DUBROVNIKU: Četvrti turnir regionalne lige, protiv Juga za prvo mesto!

Vaterpolisti Novog Beograda od 23. do 25. februara igraće na četvrtom ovosezonskom turniru regionalne Premijer lige kome će domaćin biti Dubrovnik.

Novobeograđani će za rivale imati Jadran iz Herceg Novog, dubrovački Jug i Primorac iz Kotora.

Ekipa trenera Živka Gocića jedina je neporažena u regionalnom takmičenju do sada i lider je na tabeli sa 24 osvojena boda. Želja svih u taboru Novog Beograda je da se sačuva prvo mesto, jer ono donosi domaćinstvo završnog turnira Premijer lige u kojoj Novobeograđani brane titulu osvojenu prošle godine.

„Očekuje nas jako bitan turnir i pred nama su veoma važne utakmice za dalji tok sezone“, rekao je u uvodnom izlaganju na konferenciji za medije pred put u Dubrovnik trener Novog Beograda Živko Gocić.

„Neporažen smo tim u regionalnoj ligi i želimo da to tako i ostane. Time bismo obezbedili da se Fajnal-for ponovo igra na našem bazenu i to je naš cilj. Svesni smo snage svih rivala pa se tako i pripremamo. Znamo da neće biti lako, pogotovo u tom duelu protiv Juga. Odlučujuću utakmicu u borbi za to prvo mesto igramo na njihovom bazenu što predstavlja veliki izazov. Ali, uzimajući u obzir sve parametre, a posebno kako smo trenirali u poslednje vreme, imamo pravo da se nadamo da ćemo pružiti maksimum. Ako bude tako i ako budemo motivisani, u šta ne sumnjam, onda je jako teško igrati protiv nas. Nadam se da ćemo sve tri utakmice odigrati na visokom nivou i da ćemo ostati neporaženi“, konstatovao je Gocić.

Strateg aktulenog srpskog i regionalnog šampiona komentarisao je i zdravstveni bilten u timu:

„Nikola Jakšić će putovati sa ekpom. Počeo je da trenira prošle nedelje, ali biće mu potrebno vremena da se vrati u optimalnu formu, jer skoro 30 dana je bio van bazena. Ipak, najvažnije je da se u potpunosti oporavio od povrede i da se vratio u trenažni proces. Imamo problema sa prehladama i virusima. Radomir Drašović i Đorđe Vučinić nisu trenirali od utakmice sa Sabadeljom u Ligi šampiona. Drašović bi trebalo da bude u sastavu, a Vučinić je pod znakom pitanja“, istakao je Gocić.

Prvi meč na turniru u Dubrovniku Novi Beograd igra u četvrtak od 17 časova protiv Jadrana iz Herceg Novog. U drugom duelu u petak od 18.45 se sastaje sa Jugom, a treći meč na programu je u subotu od 9.30 sa ekipom Primorca.

„Ovo je poslednji turnir u ligaškom delu i očekuju nas tri veoma zahtevne utakmice u svakom smislu“, kaže golman Novog Beograda Radoslav Filipović i dodaje:

„Svakako, najteža utakmice biće duel sa Jugom, ali mi u Duborvnik idemo da zabeležimo sve tri pobede i tako osiguramo sebi domaćinstvo finalnog turnira. Takođe, ove tri utakmice biće nam odlična uvertira i za duel sa ekipom Ferencvaroša u Ligi šampiona koja nam predstoji sledećeg utorka. Ne sumnjam da će ekipa dati sve od sebe da se pokaže u najboljem svetlu. Mislim da smo se vratili na pravi put i zato očekujem samo pobede“, zaključio je Filipović.

