TRI MEDALJE ZA SRPSKE BORCE: Rvači Srbije sjajni u Danskoj

Rvačka reprezentacija Srbije ostvarila je izuzetno zapažene rezultate na međunarodnom turniru u Danskoj.

Srpski rvači su u veoma jakoj konkurenciji osvojili tri medalje – jedno zlato i dve bronze. Do najsjajnijeg odličja stigao je Viktor Nemeš i to u kategoriji do 77 kilograma, nakon što je zabeležio pobede u svih šest mečeva.

Bronzom su se okitili Sebastijan Nađ u kategoriji do 67 kilograma i Georg Tibilov u kategoriji do 60 kilograma, a obojica su takmičenje završili sa bilansom pet pobeda i samo jednim porazom.

O kvalitetu turnira, samim tim i značaju ostvarenih rezultata najbolje svedoči podatak da je u Kopenhagenu učestvovalo čak 265 rvača i 23 zemlje. Među takmičarima je bilo 14 osvajača medalja sa minulog Svetskog prvenstva, isti broj osvajača odličja sa planetarnom šampionatu za rvače do 23 godine i 19 rvača koji su na juniorskom Prvenstvu sveta stigli do medalja.

Turnir u Kopenhagenu našim rvačima bio je odlična uvertira za predstojeće Evropsko prvenstvo koje se od 17. do 23. aprila održava u Zagrebu. Iz glavnog grada Danske, rvačka reprezentacija direktno putuje u Poreč, gde će boraviti do 7. aprila i obaviti završnu fazu priprema pred Šampionat Evrope.

