"KO SE BAVI SPORTOM SAMO DA BI POSTAO NOLE ILI JOKIĆ, BOLJE DA ODUSTANE" Gerić: Niko ne bi svakodnevno mučenje, svi bi PEHAR

Novak Đoković i Nikola Jokić. Jedinstvene pojave u tenisu i košarci. Na putu ka vrhu savladavali su mnogobrojne prepreke, borili se sa mnogima koji i dan danas osporavaju njihove uspehe, ali to ih nije zaustavilo.

Ono što nikada do kraja nećemo znati je kakve su bitke vodili sami sa sobom i uspevali da u svakom sledećem izazovu zadrže fizičku i mentalnu snagu kad je to najpotrebnije.

O tome kako se postaje šampion voditelji emisije Puls Srbije na Kurir TV Milica Marković i Miloš Anđelković razgovarali su sa Sašom Plećevićem - Dr Filgudom i Andrijom Gerićem, sportskim psihologom i bivšim odbojkašem.

foto: Kurir TV

- Postaje se šampion dugotrajnim radom iz dana u dan. Ni Novak ni Jokić nisu to postali od juče nego su u to uložili čitav život. Puno ulažu u sebe i vredno treniraju. Taj deo nije interesantan kad se znojiš svaki dan i mučiš, nego onaj kad uzmeš pehar. A u sportu nema prečica nego mnogo mukotrpnog rada - kaže Andrija Gerić.

Doktor Plećević kaže da vrhunski sport ne može da se uporedi ni sa jednom profesijom.

foto: Kurir TV

- Da ne zvučim kontradiktorno, ali nikom svom ne bih preporučio da bude profesionalni sportista. Ja sam završio medicinski fakultet, uradio dve specijalizacije, i to je mukotrpan posao i doći do toga. Svaki dan učim, ali kao doktor medicinskih nauka tvrdvim da to nije ništa u odnosu na porfesionalni sport, naročito individualni. Ja košarku obožavam, ne umanjujem kolektivne sportove, a individualni sport poput tenisa, dovoljno je da dobije zanokticu i ne može da igra - smatra Plećević.

Naveo je i nekoliko nezaobilaznih faktora da bi se dostigao nivo vrhunskog sportiste.

-- Profesionalni sport je ogromno odricanje i ne mogu da uporedim nijedan posao s tim. Trenirate 5-6 sati dnevno, morate da ustajete tad i tad, da jedete to i to, vi ste u stvari roboti. Velika greška je što mi imamo selektora i kritičara koliko nas ima. Mi smo po broju ljudi trećina Njujorka, a što se tiče uspeha sportista smo izuzetno talentovana nacija. Ne samo Srbija, čitav Balkan. To je i kultura življenja, a druga stvar je i genetika. Ne da ima nešto, sigurno postoji - dodaje dr Filgud.

Andrija Gerić je otkrio šta čeka sve one mlade koji bi da u budućnosti postanu kao Novak i Nikola.

- Sportista se stvara, svako se rodi za neki sport, pitanje je da li se otkrije. Ne moraju svi da budu vrhunski. OK je da vam bude motivacija da budete vrhunski sportista ili olimpijac, ali ako vam je to isključiva motivacija, bolje prestanite. Siguran sam da i Novak isto tako razmišlja, ne samo na rezultat već i da uživa. Poenta sporta nije samo vrhunski sport već da ljudi mogu da budu zdravi, da se druže, jer sport daje dimenziju koju ne možete dobiti kroz druge aktivnosti. U osnovnim šolama se vrlo slabo radi jer ćeo za 15 godina imati ljude koji će svi imati probleme s viškom kilograma - smatra Gerić.

O značaju pravilne ishrane, ali i o drugim životnim segmentima govorio je Saša Plećević.

- Ishrana je izuzetno važna za vrhunski uspeh u sportu. Ishrana, metodika treninga, analiza igre, protivnika. To je tim stručnjaka koji je uključen, sportskih psihologa, doktora, kondicionih trenera. Pravilan način ishrane, zdrava fizička aktivnost i dobar san mogu da zamene mnoge lekove. Genetika je definitivno za ceo Balkan bitan faktor, nisam se time bavio, ali nije to slučajno - smatra Plećević.

