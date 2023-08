PROMENE U BSS: Mirko Ždralo novi selektor ženske bokserske reprezentacije Srbije!

Bokserski savez Srbije (BSS) imenovao je danas Mirka Ždrala za novog selektora ženske bokserske reprezentacije svih uzrasta.

"Velika mi je čast, obaveza i odgovornost stati na čelo ženske reprezentacije Srbije i svakako da ću dati sve od sebe da opravdam poverenje koje mi je ukazano", rekao je Ždralo, preneo je BSS.

Ždralo je trener svetske i evropske omladinske šampionke Sare Ćirković i bokserskog kluba Obilić iz Zvornika i Malog Zvornika.

U dosadašnjoj karijeri vodio je juniorsku selekciju Srbije na Evropskom prvenstvu u Sofiji 2020. godine, kada je sa reprezentacijom osvojio tri srebrne medalje.

Ždralo je potom dve godine bio selektor mlađih selekcija i osvojio šest evropskih medalja, a sa funkcije se povukao prošle godine nakon što je Ćirković osvojila zlato na omladinskom Evropskom prvenstvu i pehar za najbolju bokserku Evrope.

Kao trener je sa Sarom Ćirković osvojio i svetsku titulu na omladinskom prvenstvu u novembru prošle godine.

"Drago mi je što vidim sve više devojčica u bokserskim salama širom Srbije i Republike Srpske i znam da je velikim delom na to uticao i rezultat Sare Ćirković pa me to dodatno raduje. Već duže vreme razgovaram sa predsednikom Bokserskog saveza Srbije Nenadom Borovčaninom i složili smo se u tome da ženski boks u Srbiji ima veliki potencijal. Upravni odbor BSS kao i predsednik Borovčanin pokazali su odlučnost da se ženskom boksu u Srbiji da još više prostora za uspeh i ja kao trener, sada i kao selektor želim dati svoj maksimalni doprinos ovoj ideji i zalaganju saveza", dodao je Ždralo.

On je prošle godine u izboru BSS-a proglašen za "Zlatnog trenera", a ove godine je vodio žensku reprezentaciju na Evropskim igrama, gde je Natalija Šadrina osvojila srebro i plasirala se na Olimpijske igre u Parizu.

Iz privatnih razloga ostavku na mestu generalnog sekretara BSS-a podnela je Ivana Milošević, a na tu funkciju je imenovan Mladen Jugović, dok je za direktora BSS-a izabran Mane Marčeta.

