SJAJAN USPEH: Mlade rukometašice obezbedile plasman u TOP8 i na SP

Kadetska selekcija Srbije izborila je plasman među najboljih osam na Evropskom prvenstvu trijumfom nad Švedskom 28:20 (11:8) u poslednjem meču grupe B.

Rukometašice rođene 2006. godine i mlađe, ovim podvigom izborile su i plasman na Svetsko prvenstvo, a to će biti prvi put da sa ovim uzrastom Srbija nastupa na planetarnom šampionatu još od 2008. godine.

Srpkinje će se u novooformljenoj grupi sastati sa Nemačkom u utorak 08. avgusta od 20.15 časova, dok je duel sa domaćom ekipom Crne Gore zakazan za dan kasnije u 18 časova.

Na susretu sa Šveđankama, nagrada za najkorisniju igračicu otišla je u ruke Nikoline Bulatović koja je na svom kontu imala šest pogodaka. Uz nju su dobru partiju pružile i Sara Radović koja je postigla jedan više, kao i Aleksandra Krezović koja je četiri puta zatresla mrežu protivnica.

Posle uvodnih 10 minuta ujednačene igre gol-za-gol, srpski tim preuzeo je kontrolu nad igrom, a samim tim i rezultatom. Aktivan i raznovrstan napad, uz čvrstu odbranu, doneo je u 20. minutu i šest golova prednosti ekipi Srbije, ali su protivnice do pauze uspele da prepolove tu razliku (11:8).

Zaigrala je ekipa Zorana Barbulovića još aktivnije i sa još većom željom posle uvodnih minuta drugog dela igre. Jasan cilj imale su srpske kadetkinje pred sobom i odgovorno odigrale u oba pravca do samog kraja, te je slavlje po isteku 60. minuta moglo da počne.

Nikolina Bulatović, igračica utakmice, bila je presrećna zbog ostvarenog rezultata svog tima.

”Čestitala bih svojim saigračicama na borbenosti. U šoku sam, ali očekivala sam ovo od nas, imale smo preveliku želju, motiv, verovale smo jedna u drugu, što je najbitnije. Zahteve trenera smo ispunili, stvarno smo bile jedan veliki kolektiv i presrećna sam!”

Selektor srpske ekipe, gospodin Zoran Barbulović, čestitao je svom zimu na ostvarenom uspehu.

”Jako bitna i teška utakmica. Posle dva poraza, od Hrvatske i Švajcarske, rezultati su ipak u našu korist jer nam se otvorila mogućnost da pobedom sa četiri ili više razlike, kao i pobedom Hrvatske nad Švajcarskom, čak dođemo i do drugog mesta u grupi i prolaska među osam najboljih. Jučerašnji dan smo iskoristili za taj jedan trening koji smo imali, ali veću pažnju smo posvetili video analizi, gde smo protivnika pokušali skroz da skeniramo i da sve njegove nedostatke iskoristimo na današnjoj utakmici. to je stvarno bilo sasvim dobro, međutim, ono što svi ljudi ovde kažu, naravno, i mi u stručnom štabu, ovakav odgovor devojaka na današnju utakmicu, ja kao trener, odavno nisam video. Fenomenalna borbenost, tokom svih 60 minuta, devojke su znale da nas četiri i više razlike vodi dalje. Pedeset minuta smo biloi na klackalici i kada su uspele sve to da izdrže, sem velikih reči i pohvala, nema šta da se kaže. Posle ovog dana sledi dan pauze, čekamo naredne protivnike, to je grupa, gde u ovom trenutku, izgleda, idu Nemačka i Island dalje i borba od prvog do osmog mesta. Na kraju, čestitamo devojkama, zaista su zaslužile, i voleo bih da ih posebno pohvalite. Toliko suza kod svih devojaka na kraju utakmice, do sad nisam video, tolika radost, sreća, zaista je to svima nama trebalo. Veliki pozdrav iz Podgorice!”

Kurir sport