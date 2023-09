SRBIJA PROTIV ČEŠKE NEMA PRAVO NA GREŠKU! Kolaković: Mnogo nam je stalo da se plasiramo u četvrtfinale

Selektor Srbije Igor Kolaković izjavio je dan pred osminu finala Evropskog prvenstva, da meč sa Češkom zahteva punu koncentraciju i fokus.

Odbojkaši reprezentacije Srbije sutra od 18 časova igraju protiv selekcije Češke u osmini finala Evropskog prvenstva u Bariju.

"Eliminacioni meč zahteva punu koncentraciju i fokus. Česi su se pokazali kao ozbiljan protivnik u pripremnim mečevima u Beogradu. Naravno da naš pristup mora da bude kao i na prethodnim mečevima. Sa nestrpljenjem čekamo sutrašnji dan, jer nam je mnogo stalo da se plasiramo u četvrtfinale", istakao je Kolaković.

Reprezentativac Srbije Miran Kujundžić dodaje da ekipa ne sme da protivniku dozvoli izdanje sa prošlog Evropskog prvenstva, kada je Češka eliminisala selekciju Francuske.

"Mislim da smo spremni. Prijala nam je pauza. Bitno je da smo svi zdravi, osim Uroša Kovačevića ali i on se vraća. Dočekujemo utakmicu u dobrom raspoloženju, nakon one pobede protiv Nemačke. U Beogradu smo pobedili Češku dva puta i tada se uverili da su nezgodan protivnik. Imaju dva talentovana korektora koja svaki dan mogu da naprave do 30 poena", zaključio je Kujundžić.

Pobednik meča Srbija – Češka igraće u četvrtfinalu sa pobednikom duela Poljska – Belgija.

Kurir sport / Tanjug