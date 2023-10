TRILA IN MANILA! ALI I FREJZER SU SE TUKLI NA ŽIVOT I SMRT: Hteli su da unište jedan drugog, svi su mislili da će neko poginuti

Na današnji dan 1975. godine održan je treći i poslednji u seriji mečeva između Muhameda Alija i Džoa Frejzera, koji se smatra najvećim boks mečom svih vremena.

Po mestu odigravanja prozvan je "Trila in Manila", kao izvod iz citata slavnog Alija koji nije propuštao priliku da vređa svog rivala, a kojom je najavio meč: "a killa and a thrilla and a chilla, when I get that gorilla in Manila.".

U prvom meču Frejzer je 1971. slavio posle 15 rundi. Bio je to prvi poraz Alija. Muhamed Ali mu se revanširao u drugom meču održanom u januaru 1974. godine.

Dueli njih dvojice imaju svoju predistoriju. Kada je Aliju oduzeta titula 1967. godine zbog odbijanja da učestvuje u Vijetnamskom ratu, Frejzer je vodio kampanju i pisao predsedniku Niksonu kako bi Ali mogao ponovo da boksuje. Ali mu se "zahvalio" tako što ga je vređao uoči prve borbe nazivajući ga "šampionom belaca" i "gorilom".

Sama borba u Manili bila je tuča na život i smrt dva arhineprijatelja. Borili su se na 43 stepena. Kako se meč u 15 rundi bližio kraju dva velika borca su bili na ivici snage. Komentatori meča su godinama kasnije govorili da su mislili da će neko od njih dvojice poginuti u ringu.

Prema legendi, posle sedam rundi, Ali je šapnuo rivalu: „Džo, rekli su mi da si završio svoje", na šta je Frejzer odbrusio: „Lagali su."

Muhamed Ali je naprosto rekao da je 14 rundi bilo "kao smrt".

Frejzer, natečen i nesposoban da gleda na levo oko, smatrao je da je zasuo rivala "udarcima koji je trebalo da sruše gradske zidne", a opet je na kraju morao da se pomiri sa porazom.

U pauzi između 14. i 15. runde Frejzerom trener Edi Fač odlučio je da prekine borbu. Ali je kasnije izjavio da ga je Frejzer praktično preduhitrio i da je on sam želeo da preda meč.

Ali je zaradio oko devet miliona dolara, Frejzer oko pet miliona.

ESPN je ovu borbu proglasila za peti najveći sportski događaj u 20. veku.

Frejzer je pred kraj života rekao da je Ali pre svega zahvaljujući njemu imao velikih problema zbog Parkisonove bolesti. Frejzer je tu njegovu bolest nazvao "poetskom pravdom".

I umro je 2011, a nije oprostio Aliju, koji mu je bio na sahrani i preminuo pet godina kasnije. Iako je ljutnja sa decenijama prolazila, njihov sukob je ostao. I umrli su bez pravog i iskrenog pomirenja.

Kurir sport