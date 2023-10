ISPLIVALI NOVI DETALJI: Evo zašto porodica krije informacije o zdravstvenom stanju Mihaela Šumahera! OVO JE RAZLOG!

Ovog 29. decembra navršiće se tačno deset godina od strašne nesreće koju je doživeo Mihael Šumaher.

Jedan od najboljih vozača Formule 1 svih vremena je tog dana pao na skijanju u francuskim Alpima i pretrpeo teške povrede glave.

Iako se radi o jednom od najvećih sportista svih vremena, o njegovom zdravstvenom stanju se od tada vrlo malo zna. Ili bolje rečeno, apsolutni ništa.

Tu i tamo njegovi prijatelji kažu koju reč posle posete, ali nikada ništa konkretno. Dok Mihaelova porodica, pre svih supruga Korina odavno je daju nikakve izjave.

Zašto je to tako, objasnio je advokat porodice Šumaher poslednjih 15 godina Feliks Dam.

Dam je govorio o načinu na koji se Mihaelova supruga Korina bori za njegovo zdravlje i zašto još uvek nema zvaničnog izveštaja o njegovom stanju.

“I dalje imam u glavi sliku brojnih novinara i fotografa koji su danima nakon nesreće čekali informacije ispred bolnice u Grenoblu. Da bi se smanjio pritisak, prve opšte informacije o povredama date su na konferencijama za novinare na kojoj su bili prisutni i doktori koji leče Mihaela. Do tada su sve vesti o zdravstvenom stanju bile apsolutno tabu.”

Dam je rekao i da je porodica dugo razmišljala da preko medija objavi šta se dešava sa Mihaelom.

"Uvek se radilo o zaštiti privatnosti. Naravno, mnogo smo razgovarali o tome, pa smo takođe razmatrali da li bi konačni izveštaj o Mihaelovom zdravlju mogao biti pravi način da to uradimo. Ali, to ne bi bio kraj, zaključili smo. Morali bi stalno da se ažuriraju izveštaji... Mediji bi, iznova i iznova, pitali: A kako je sada, kako sada izgleda?, jedan, dva, tri meseca ili godine nakon što bismo objavili."

Dam veruje da većina Mihaelovih fanova razume i poštuje odluku porodice da traži privatnost.

"Oni poštuju činjenicu da je nesreća pokrenula proces u kojem je privatnost neophodna. Verujem da velika većina fanova može dobro da se nosi sa tim. Što se medija tiče, iznenadilo me je koliko izveštavaju uprkos činjenici da nema pouzdanih informacija. Sve rade da bi od nula napravili priču koja ne postoji”.

Gotovo deset godina od nesreće, još se malo zna o Mihaelovom stanju. Pričalo se da iz kome probudio šest meseci posle pada, čak i da može da hoda i komunicira.

Advokati su sve to demantovali, a tužili su i medije koji su iznosili laži o sedmostrukom šampionu sveta. “Bunte” je još 2016. pisao da se Mihael oporavio, da hoda i pomera jednu ruku, dok su iz “Bilda” rekli da otvara oči i sam diše. Da je to daleko od istine potvrdio je i njegov sin Mik Šumaher, u intervjuu koji je dao 2021: “Razmišljam o tome kako bi bilo bilo sjajno da razgovaram sa ocem, kao vozač sa vozačem. Sve bih dao da to imam... to je nepravda prema meni”.

Feliks Dam i zaključio zašto ne treba spekulisati.

"Jedan časopis je objavio na svojoj naslovnoj strani 'On više nije sa nama', aludirajući na to da je Mihael Šumaher umro. Ta lažna informacija koštala ih je 100.000 evra. Nije mi poznato da je iko morao više da plati za neku objavljenu lažnu vest."

Kurir sport

Bonus video:

05:30 FORMULA 1 SPEKTAKL U BEOGRADU ZA SAMO 4 DANA: Šampionski bolid stigao u Srbiju!