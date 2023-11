OSAM KLUBOVA BORI SE ZA TITULU: Održan žreb za Boksersku Ligu Srbije 2023/24

Bokserski savez Srbije nastavlja iz meseca u mesec sa podizanjem srpskog boksa na viši nivo kako kroz organizaciju takmičenja, tako i kroz kvalitet istih uz konstantnu promociju plemenite veštine koja vekovima predstavlja jedan od najmasovnijih sportova sveta.

Promoter plemenite veštine u našoj zemlji i širom regiona Arena Channels Group potrudio se još jednom da ovom sportu, koji krasi i glamur da da poseban ton kroz održavanje žreba za Boksersku Ligu Srbije 2023/24. upravo u prostorijama ove medijske kuće.

Žreb je obavljen u prisustvu čelnih ljudi, Nebojše Žugića, direktora Arena Channels Group i Nenada Borovčanina, predsednika Bokserskog saveza Srbije.

Ovogodišnja bokserska liga Srbije broji osam klubova. To su: BK Vitez iz Niša, Naisus, Loznica, Rokica, Radnički Beograd, Sombor, Novi Pazar i Slavija iz Banjaluke. Prvo kolo se igra 19. novembra, a sastaju se: BK Novi Pazar - Naisus (Niš), BK Loznica - Radnički Beograd, BK Vitez (Niš) - Rokica (Loznica), BK Sombor - BK Slavija Banjaluka.

„Zadovoljan sam onim što imamo da predstavimo, samom ligom i kvalitetom klubova. Inače, veliki sam fan boksa i volim da ga gledam. Sigurno će ova liga biti atraktivna, atraktivnija nego prošla, naravno, i to je ono što me raduje. Nadam se da će i gledanost biti veća nego ranije i sve činimo da što više ispormovišemo ovu plemenitu borilačku veštinu. Prenosi će biti još kvalitetniji i još bolji. Sve je veće interesovanje komentatora da rade prenose, jer bokseri imaju šta da prikažu. Generalno, ono što nas čeka je prava poslastica za ljubitelje boksa u Srbiji. Raduje me da je Slavija iz Banjaluke tu, što je još jedan dokaz da su neraskidivne veze izmešu Srbije i Republike Srpske i drago mi je da će se jedan klub iz Banjaluke takmičiti u najvišem rangu takmičenja u Srbiji. To je još jedna dobra prilika da naše odnose učvrstimo, pokažemo jedinstvo i da nastavimo da to gajimo i negujemo. To je ono što nas čuva kao naciju, kao narod. Mnogo sam srećan što ćemo i Slaviju gledati u našem takmičenju. Obećavam da će prenosi biti na nivou na kojem ste navikli" – rekao je Žugić.

Predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin prvo je govorio o „gostima“ lige, boskerima Slavije iz Banjaluke.

„Na osnovu sporazuma koje imaju Srbija i Republika Srpska, a to su sporazumi o specijalnim i paralelnim vezama dve vlade, mi smo kao dva saveza, Bokserski savez Srbije i Bokserski savez Republike Srpske potpisali sporazum prošle godine kako bi klubovi Republike Srpske mogli da učestvuju u takmičenjima u Srbiji, a istovremeno kako bi se takmičenja Srbije mogla održavati na prostorima Republike Srpske. Zbog toga se bokserski klub Slavija iz Banjaluke, na naše zadovoljstvo, prijavio za učešće u Bokserskoj ligi Srbije. Svi se raduju gostovanju u Banjaluci i to će, verujem, da učvrsti naše veze sa druge strane Drine" - istakao je Borovčanin.

Predsednik BSS je zatim predstavio i preostalih sedam klubova i objasnio da će se Liga prvo igrati dvokružno, a da će se zatim najbolje četiri ekipe boriti u plej-ofu na dva dobijena meča. Takmičenja će se odvijati u sedam kategorija: Pero, poluvelter, velter, polusrednja, srednja poluteška, teška. Značaj Arena Channels Group je izuzetna, potvrdio je Borovčanin:

„Kada su prenosi u pitanju nastavljamo trend visoke produkcije sa TV Arenom sport, pre svega sa kanalom TV Arena Fight. Arena Channels Group stoji iza bokserskog sporta u sve jačem potencijalu jer se boks reklamira na svim kanalima i ne samo na sportskim, već i muzičkim, filmskim, turističkim i ostalim. Ta reklama Bokserske lige Srbije će mnogo značiti jer će ljudi videti da se dešava nešto pozitivno, atraktivno u boksu. Na derbijima i samom plej-ofu imaćemo muzičke programe u saradnji sa Areninim muzičkim kanalom "Toksik", tako da će biti atraktivan sportski program u jednom formatu koji zadaje domaće zadatke za mnoge druge sportove. Važno je istaći da ova podrška traje i da iz godine u godinu sami sebi podižemo lestvicu. Bokserski savez Srbije i Arena Channels Group, uz veliko razumevanje bivšeg sportiste borilačkih sportova, boksa i kik-boksa, Nebojše Žugića, zatim i komentatora TV Arena Fight. Ta saradnja podiže vidljivost boksa, popularizuje se ovaj sport", istakao je Borovčanin.

Brojne medalje na najvećim smotrama u poslednjih šest godina su samo produkt velikog rada svih sportskih radnika ovog sporta, ulaganja države Srbije, ali i snažne podrške TV Arene sport, tj. Arena Channels Group, više kao partnera.

„Boks u Srbiji, možemo slobodno reći, počeo je da liči na ono što je nekada bio. Definitivno vidimo efekte ulaganja u boks. Vidimo ogromnu pomoć države i podršku, pre svih, našeg predsednika Aleksandra Vučića, a zatim i marljivi rad Saveza. Želeo bih da čestitam i Neši na onome što radi za srpski boks, svim ljudima koji u tome učestvuju. Došli smo do toga da je, ne samo po gledanosti i rejtinzima koje pratimo, ne samo po uspesima koji se nižu i koје imamo, očekivanje medalje za Srbiju, na svakom takmičenju, postalo i više nego izvesno. Koliko je poraslo interesovanje za boks, vidi se i po velikom broju medija koji su prisutni ovde na ovoj konferenciji. Dakle, interesovanje za boks i popularnost boksa je neuporediva u odnosu na to šta je bilo pre pet godna - doslovno nebo i zemlja. Sada govorimo o boksu, ali generalno celokupni srpski sport je doživeo renesansu u poslednjih deset godina. To bi trebalo da bude trend i pravac razvoja srpskog sporta u budućnosti. Drago mi je još jednom da je boks zauzeo svoje mesto na lestvici koja mu pripada i koji, svakako, kao jedan od najpopularnijih sportova na svetu, zaslužuje da ima i u Srbiji“ , istakao je u uvodu Žugić.

Predsednik BSS-a je napomenuo da su sale sve punije, da je sport sve popularniji kod dece i da se vrši uporedo edukacija trenera, ali i pedagoga kako bi iz ringa izlazili pre svega bolji i kvaliteniji ljudi. Reprezentacije imaju najbolje moguće uslove za rad, a sve to ne bi moglo bez entuzijazma sportskih radnika i velike podrške države.

„Bez podrške države, bez one podrške koje smo dobili na samom početku i od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je i sam bio predsednik jednog bokserskog kluba, pa ga mi iz boksa svi znamo iz tog perioda, bilo nam je lako da napravimo saradnju jer on razume značaj bokserskog sporta. Tako da će boks nastaviti da radi i raste i napreduje, ovde su entuzijasti iz bokserskih klubova bez kojih je prosto bilo nemoguće imati kontinuitet. Oni su u periodu stagnacije očuvali boks da bismo mi ponovo mogli da ga podignemo na novi na koji se sada nalazi", istakao je Borovčanin.

Boks je prvi sport koji se priključio projektu „Open Balkan", a u subotu se u Šapcu održava „Zlatna čivija". Live TV prenos u subotu iz Šapca počinje u 18.00 časova na TV Arena Fight i na Premium 3 kanalu.

"U Šapcu imamo „Zlatnu čiviju", treće kolo „Open Balkan". Preko 100 boksera iz regiona se prijavilo i to je za veliku pohvalu. Ono što predstavlja veliki projekat je naredne godine Evropsko prvenstvo u boksu za muškarce i žene koji će ponovo biti nešto kao kad smo pravili svetsko prvenstvo. To je period kada ćemo moći da obećamo da ćemo otvoriti nacionalni trening centar za boks. Dobili smo građevinsku dozvolu, podršku od države, od predsednika i to će biti nešto zbog čega ćemo se okuptii i napraviti jednu dobru boksersku žurku" – zaključio je Borovčanin.

