"PSOVAĆE MI MATER U PIONIRU, ALI SMO SAMI U KAVEZU" Totalni haos pred borbu Kroate i Bakočevića: "POVREDIĆU GA, to je JEDINI CILJ"

Vaso Bakočević zvani "Psihopat", najpoznatiji crnogorski MMA borac, boriće se u subotu u beogradskoj hali "Pionir" protiv Franciska Barija "Kroate", argentinsko-hrvatskog borca i uvertira u ovaj meč bila je više nego burna.

Prvo je Bakočević govorio o borbi koju je izgubio u Hrvatskoj 2021. godine i to posle samo pola minuta.

- Možda imam pamćenje na tri meseca, ali slabo na 2021. Tu je internet da me podseti. Ma, nema šta, Banći vodi 1-0, svaka čast, pobedio je kako je pobedio. A u subotu ćemo da vidimo da li će biti 2-0 ili se sprema trilogija - istakao je Bakočević, pa dodao da je uvek govorio istinu kada je odnos sa "Kroatom" u pitanju:

- Uvek! To i mojoj ženi kažem. Kad čuje istinu, nije joj dobro, ali je*i ga, uvek govorim istinu. Sve što sam rekao, ja mislim i ne foliram. Laganica.

Zatim je nastavio da provocira protivnika i dodao je da mu je čast što dolazi u Beograd. Da li je bio ironičan procenite sami.

- Kako da mi nije čast, on je najbolji borac sa kojim sam se ikad borio. On je Habib ove generacije. Meni je čast da se borim sa njim, mislim da sam gubio vreme na skidanje kila, ali 'ajde, bar dobro da izgledam. Realno, sa njim nemam šta da tražim u subotu, ali verujem u Boga, pa ćemo da vidimo, možda mi pomogne on - istakao je Bakočević, pa su borci krenuli u dijalog:

Za svaki 'takedown' ti dajem 'soma' evra, obećao je Bakočević

Ne želim tvoje novce, odgovorio mu je Kroata

Vratićeš mi?

Bićeš tužan.

Ma, neću. Sad imam mnogo para, ne mogu biti tužan

Kada smo sami, ti si fin i kulturan, ja sam uvek kulturan. Ne govoriš istinu, rekao je Kroata

Ako te ja sad napadnem, onda od borbe nema ništa

Ko je rekao da ne smeš?

Veruj mi da smem, gde sam sve bio i sa kim sam se tukao... Sad da se prepadnem od tebe?, pitao je Bakočević.

U kavezu smo sami, seti se toga.

A seti se ti kako si bežao, kad sam zauzeo centar i rekao 'Vamonos'

Ne brini, u savezu smo sami, dodao je Kroata.

Zatim je reč dobio "Kroata":

- Znam da će biti atmosfera protiv mene, psovaće mi mater, neka rade šta hoće, ali u kavezu smo samo on i ja - istakao je on, pa mu je Bakočević uzvratio:

- Ne interesuje me da li me on voli, da li me iko voli. U subotu imam samo jedan cilj - da povredim ovog majmuna. Je*e se meni da li će biti diskvalifikacija, da li će neki sudija da mi upiše pobedu, zeleno, crveno, mene to odavno ne interesuje. Imam samo jedan cilj, a da li ću ga ispuniti, ne znam, ali svi će da gledaju.

Dakle, nema dileme da nas u subotu 4. novembra u "Pioniru" očekuje pravi spektakl.

Kurir sport

BONUS VIDEO:

00:08 VASO BAKOČEVIĆ POSLE BORBE U ZAGREBU: Vrhunski je bilo, bilo je TOP!