SRBIJA NA KROVU PLANETE! "Mister" Lekić i "Kiborg" osvojili Svetsko prvenstvo u bodibildingu!

Srbija je stupila na svetski bodibilding tron sa dva odabrana šampiona, čije su impresivne pobede na Svetskom prvenstvu u klasik bodibildingu u Španiji u mestu Santa Suzana već stekle status legendarnih u svetu ovog sporta. Aleksandar Lekić, poznat kao Mister Lekić, triostruki svetski šampion, i Damjan Radovanović, poznat kao ‘Kiborg’, koji je postao apsolutni gospodar svetskog bodibildinga, doneli su tri zlatne medalje Srbiji i ostavili neizbrisiv trag u istoriji ovog sporta.

Aleksandar Lekić je postao prvi i jedini takmičar u istoriji IFBB Saveza Srbije koji je tri puta osvojio zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu. Njegova izvanredna posvećenost, neverovatna forma i bezgranična strast prema bodibildingu čine ga istinskom ikonom ovog sporta.

Ova istorijska postignuća nisu došla sama od sebe. Mentor i delegat ove dvojice šampiona, Lepomir Bakić, svetski šampion bodibildinga "Mr universe" na Američkom kupu kod Švarcenegera, igrao je ključnu ulogu u njihovim karijerama.

Njegov stručni nadzor i inspiracija pomogli su Aleksandru Lekiću i Damjanu Radovanoviću da dosegnu vrhunac svojih mogućnosti.

Ovaj triumf označava Srbiju kao globalnog lidera u svetu bodibildinga i donosi ne samo tri zlatne medalje, već i beskrajni ponos i inspiraciju naciji. Sa strašću, predanošću i znanjem, ovi šampioni su ispisali nove stranice istorije ovog sporta.

Srbija nikada nije videla ovako uspešne sportiste u bodibildingu, a ovaj trenutak će ostati urezan u sećanjima svih generacija koje će dolaziti. Ovo prvenstvo bilo je, kaže Lekić, sa više od dve hiljade učesnika, najmasovnije do sada, a on je više nego zadovoljan svojim učešćem.

- Kažu da je teže odbraniti titulu svetskog prvaka, nego je osvojiti. Moje mišljenje je da je još teže uraditi to tri puta zaredom, jer to do sada nikome nije uspelo. Utoliko mi je odgovornost bila veća, a srce mi je puno jer sam na najbolji način predstavio svoju domovinu i voljenu Loznicu. Ova takmičarska godina bila mi je do sada najuspešnija, jer sam zaokružio dve najbitnije titule u ovom sportu, mr. Univerzum, gde sam bio šampion i apsolutno najbolji u seniorskoj gejm klasik kategoriji, i svetsku titulu. Kada se tome pridoda i drugo mesto u gejm klasik seniorima na Arnold clasiku, i dve titule prvaka sa Prvenstva Srbije u bodibildingu i fitnesu, održanom u Čačku, gde sam nastupio kao i prošle godine u dve kategorije i odbranio titule u gejm klasik bodibildingu (olimpijska kategorija) i bodibildingu za veterane, ovo je stvarno moja sezona iz snova – kaže Lekić koji uvek naglašava veliku podršku Grada Loznice čiju zastavu je nosio i u Španiju.

Kurir sport / T.Ilić

