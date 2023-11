TREĆI MEČ STARIH ZNANACA: Novi Beograd dočekuje Šabac

Vaterpolisti Novog Beograda u prvoj utakmici drugog dela Superlige Srbije u subotu od 19 časova i 45 minuta na bazenu Sportskog centra “11. april” dočekuju Šabac.

To će biti njihov već treći međusobni duel ove sezone, a Novobeograđani su upisali obe pobede. U domaćem šampionatu slavili su sa 12:10, dok su u četvrtfinalu Kupa Srbije trijumfovali rezultatom 10:8.

“U kratkom vremenskom periodu igramo već treću utakmicu protiv Šapca, što samo po sebi daje dodatnu težinu ovom duelu”, kaže šef stručnog štaba Novog Beograda Živko Gocić i dodaje:

“U prethodna dva meča koje smo igrali kao gosti nismo pružili blistave partije i to poziva na dodatnu opreznost, ali i daje nam znatno veći motiv pred ovaj duel. Moram da istaknem, da iako mi nismo bili na visini zadatka, Šabac je odigrao dve kvalitetne utakmice i ima vrlo dobru ekipu. Izuzetno su kvalitetno vođeni od strane trenera Nemanje Ličanina i poseduju izuzetno vruć domaći teren. Uslovi za igru su prilično otežani, a to ću na najbolji način oslikati činjenicom da smo u te dve utakmice za bar dva to tri minuta imali smanjeno vreme za napad. Ali, moji igrači zaslužuju sve pohvale, jer su pored uspona i padova ipak smogli snage i pronašli put do pobeda”, istakao je Gocić.

Novi Beograd je u dosadašnjem toku Superlige Srbije upisao svih pet pobeda i lider je na tabeli A grupe:

“Potrudićemo se da ispravimo greške koje smo uvideli, da dodatno popravimo svoju igru, pružimo maksimum i zabeležimo novu pobedu. Svakako očekujem reakciju svoju ekipe, određenu vrstu mobilizacije u timu i dodatne motivacije”, zaključio je Gocić.

