PARTIZAN TESTIRA ŠAMPIONA: Novi Beograd u derbiju kola dočekuje crno-bele

Vaterpolisti Novog Beograda u subotu od 19 časova na bazenu Sportskog centra “11. april” igraju protiv Partizana meč poslednjeg kola prve faze takmičenja u Superligi Srbije.

Novobeograđani su u dosadašnjih šest utakmica upisali isto toliko pobeda čime su obezbedili prvo mesto u A grupi, a u prvom duelu sa crno-belima slavili su ubedljivo rezultatom 17:7.

“Iako smo osigurali lidersku poziciju u A grupi, ova utakmica će imati takmičarski značaj jer će se bodovati kroz takmičenje u Jadranskoj ligi”, počinje priču trener Novog Beograda Živko Gocić i dodaje:

“Iz tog razloga ništa nećemo prepustiti slučaju. Želja nam je da zabeležimo još jednu pobedu, ne samo zbog važnosti rezultata već i iz aspekta unapređenja naše igre i svega onog što nas očekuje u narednom periodu. Zato ću od mojih igrača zahtevati mobiliziaciju i maksimalnu ozbiljnost. Partizan svakako kvalitetom nije na našem nivou, ali je Partizan istinska vaterpolo institucija i nikako nije tim za potcenjivanje. Nikakvo opuštanje ne bi smelo da se dogodi i siguran sam da će svi igrači imati maksimalno ozbiljno pristup, jer samo tako možemo doći do željenog cilja”, konstatovao je Gocić.

Novi Beograd je u seriji dobrih rezultata, ali vrlo kvalitetnih igara. Najbolji pokazatelj toga je ubedljiv trijumf protiv Breše u Ligi šampiona sa 13:5 čime je ponovo obezbeđen plasman među osam najboljih timova Evrope:

“Moram da kažem da smo bili previše nerzvozni na početku utakmice. Dve četvrtine smo igrali u nekom grču. To je na neki način možda i bilo razumljivo, jer smo znali da je utakmica bitna da nam donosi mnogo, odnosno plasman u narednu rundu elitnog takmičenja. U dosadašnjem delu sezone nismo imali ovako bitnih utakmica i to nam je malo nedostajalo, zato sve pohvale idu na račun igrača. I pored te početne stegnutosti uspeli su da se izbore sa svim probelima i nađu put do ubedljive pobede. Trijumf protiv tima kakav je Breša sa osam golova razlike je svakako rezultat koji nije za potcenjivanje”, rekao je Gocić i posebno poohvalio igru u odbrani.

I atmosfera na tribinama u duelu sa Brešom po rečima Gocića bila je izvanredna:

“Dugujemo veliku zahvalnost navijačima. Podrška podmlatka našeg kluba je bila fantastična, mislim do sada neviđena na bazenu “11. april”. Nadam se da će tako biti i u budućnosti, da će publika uživati na tribinama, a da će njihovo prisustvo i podrška biti dodatni vetar u leđa”, zaključio je Gocić.

Kurir sport