ŠAMPION! Srpski automobilista BRILJIRA! Stigao do titule, pa se suočio sa VELIKIM PROBLEMOM: "Ne želim da odustanem, ali..."

Srpski automobilista Mihajlo Mladenović (23) ovenčao se prvom internacionalnom titulom u Tvingo Evrokupu.

On je u sezonu 2023. ušao pobedom u Monci i odmah se činilo da ima formu koja ga može dovesti do naslova. Ipak, sezona je bila duga i naporna, a rasplet se dogodio tek u poslednjoj trci na Mizanu.

- Prošlu sezonu sam završio pobedom u Monci i ovu sam počeo pobedom u Monci. To je bio lep osećaj - počinje rezime mladi trkač.

- Ove godine sam dobio drugi auto, mnogo pouzdaniji, i odmah posle prve trke sam pomislio da na svakoj mogu da budem na podijumu i da ovo može da bude moja godina. Glavni konkurenti su mi bili Grm i Fabijan i s njima sam se borio do samog kraja. Oni su vozili za drugu ekipu, BA motorsport, i cele sezone sam sumnjao u regularnost njihovih automobila. Kad se trkač žali na auto, obično mu niko ne veruje, tako je bilo i u ovom slučaju, ali su počeli da obraćaju pažnju na njih dvojicu. Golim okom se videlo da su me uvek stizali na pravcu, a da sam ih ja pobeđivao u krivinama. Između ostalog, njih dvojica su jedan drugom pomagali, a ja sam vozio bez ičije pomoći, takoreći sam protiv svih.

foto: Privatna arhiva

Pritužbe na regularnost dvojice Slovenaca ipak su urodile plodom, pa su njihovi automobili posle trke u Muđelu bili pod istragom.

- Na kraju tog vikenda trebalo je da se iskontroliše deset automobila. Tražili su kompjutere, instalaciju i motore, ali su oni nekako jedva dali samo kompjutere. Provera je rađena na tri različita mesta, pod kontrolom tehničkog komesara, i na sva tri je utvrđeno da se mape ne poklapaju s fabričkom. Samo dva automobila Lema rejsinga su bila regularna, od kojih jedan moj.

Usled toga, rezultati trke u Muđelu nisu ozvaničeni sve do poslednjeg vikenda u sezoni, a to je Mladenoviću bilo veoma bitno, jer je od njih zavisilo koliko će morati da se pomuči da bi osvojio titulu.

- Dva meseca niko nije ništa objavljivao. Na poslednji vikend sam otišao kao trećeplasirani u šampionatu. Kako nije dokazano da se to dešavalo tokom cele godine, kažnjeni su samo oduzimanjem svih bodova osvojenih u Muđelu. A mi smo to saznali tek u petak uveče, kad je vikend na Mizanu uveliko trajao. Tako sam u prvu trku ušao kao vodeći u generalnom plasmanu, sa 17 poena prednosti - otkriva Mali Đenka.

- Kad smo krenuli za Italiju, pre tih kazni, računao sam da moram da pobedim u obe trke da bih bio šampion. Kad je tog petka konačno objavljena tabela i kad sam video svoju bodovnu prednost, to mi je još više nabilo tenziju. U prvoj trci sam pobedio i ostalo je da se u poslednjoj reši titula.

Mladenović je između dve trke izveo računicu i rešio da vozi pametno, što mu je, kako kaže, bilo najteže.

- U poslednju trku sezone je trebalo da uđem s pol-pozicije, a Jure Marinšek iz Lema rejsinga me je savetovao da odmah treba da ih pustim, da me ne bi izbacili, jer mi je i osma pozicija dovoljna za naslov. Trka je bila katastrofalna, nisam neko ko kalkuliše, ali se sve završilo kako treba i osvojio sam titulu - dodaje on.

Malog Đenku su drugari u Železniku dočekali ovacijama i bakljadom, a on ni tada nije bio svestan svog uspeha.

- Ostao je gorak utisak zbog svega što se dešavalo tokom sezone. Auto je bio dobar, ja sam bio dobar, ali je nešto drugo pravilo problem cele godine. Mnogo sam posvećen trkama, trudim se da se maksimalno fokusiram, da svaki milimetar staze prođem najbolje moguće i znao sam da je nemoguće da budu brži od mene.

foto: Privatna arhiva

Mladenović ipak smatra da titula koju je osvojio neće značiti u dobijanju sponzorstva za narednu godinu, a sebe u 2024. vidi - na fakultetu.

- Ne želim da odustanem od automobilizma, ali su prilike takve da će se to na kraju dogoditi. Ne bih se vraćao u Tvingo Evrokup, mislim da tu nema više šta da tražim, posebno sada kad sam uzeo titulu. Logičan nastavak karijere bio bi Klio kup, i to evropski. Ako ne bude bilo izbora, prihvatio bih i da vozim ESET Klio kup, ali to me ne bi ispunilo na pravi način. Ovom prilikom bih pozvao dobre ljude koji bi mi pomogli da nastavim svoju karijeru i put ka sledećoj šampionskoj tituli - završio je Mihajlo Mladenović.

Kurir sport / Jelena-Katarina Mitrović

