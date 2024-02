BEKAM PAO NA ČARI KIM KARDAŠIJAN! Tetovirani fudbaler ljubi najpoznatiju rijaliti zvezdu?! (FOTO)

Prethodnih nedelja pisalo se o vezi starlete Kim Kardašijan i NBA košarkaša Torija Krejga, prijatelja Nikole Jokića!

Međutim po poslednjim informacijama iz SAD to nije tačno jer je rijaliti zvezda u vezi sa igračem američkog fudbala Odelom Bekamom Džuniorom, jednim od naprepoznatljivijih lica NFL-a!

Informacije koje je objavio "US Weekly" kažu da su Kim Kardašijan i Odel Bekam Džunior su zajedno, a trenutno im je toliko dobro u vezi da razmišljaju šta bi mogao da bude naredni korak. Gotovo sigurno će to biti izlazak u javnost, odnosno otkrivanje čitavom svetu da su zajedno. Da li će se to stvarno desiti ostaje da vidimo, ali nema sumnje da bi istog trenutka postali glavna tema širom sveta.

foto: Printscreen

Za sada insajderi otkrivaju da njihova veza traje mnogo duže nego što javnost misli. Prvi put su pomenuti u ovom kontektu u septembru 2023. godine, ali navodno imaju romansu koja traje punih godinu dana i zbog toga se izlazak u javnost nameće kao sasvim logičan korak. Američki mediji pišu da Kim Kardašijan nema ništa protiv toga, dok se Odel dvoumi da li bi to bio pravi potez za njihov odnos.

foto: AP/David Richard

Možda je NFL igrač skeptičan i zbog toga što je Kim Kardašijan u prošlosti već imala dve veze sa igračima američkog fudbala - pre braka sa Kanjeom Vestom ljubila je sportiste Redžija Buša i Majlsa Ostina, a nakon razvoda iz kojeg ima četvoro dece bila je u višemesečnoj vezi sa komičarem Pitom Dejvidsonom. Ovako izgleda Kim Kardašijan:

Da stvari budu malo bizarnije, Odel Bekam Džunior je davne 2016. godine uhvaćen na Drejkovoom koncertu u zagrljaju Kloi Kardašijan, ali je ubrzo demantovano da se njih dvoje viđaju. Iako postoje fotografije na kojima su zagrljeni, svi akteri su odbacili takvu mogućnost, a kasnije se nikada nije pričalo o ovoj Odelovoj avanturi. Jednostavno, čovek je u kontinuitetu stvarao nove, pa nije bilo ni potrebe za tako nečim.

Odel Bekam Džunior bio je u dugogodišnjoj vezi sa manekenkom Loren Vud i sa njom ima sina, a nakon raskida su ga mediji povezivali sa Zendajom, Polikseni Ferfeli, Ember Rouz, Belom Hadid i glumicom iz filmova za odrasle Slim Dejndžer. Ona je jednom prilikom u javnosti otkrivala tajne iz kreveta, odnosno pričala šta sve Odel Bekam Džunior voli da radi dok vodi ljubav!

foto: Printskrin/Instagram

Kurir sport / Mondo