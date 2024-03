PREDRAG "DRŽAO ČAS" NEMAČKOM BORCU: Trijumfalni start Bogdanovića u MMA Ligi šampiona

Dolazi iz Srbije, Novog Sada i jedan od najboljih mladih boraca u svetu, maestro brazilske džiu-džice i velika zvezda u usponu koja će Srbiji tek donositi pobede i radosti

Predrag Bogdanović je MMA borac sa skorom od 16 pobeda i jednim porazom u profi karijeri. Novi trijumf upisao je u Ostrava Areni u Češkoj u novom događaju u režiji Oktagon organizacije. Novo izdanje "Gejm čejndžer" turnira, nakon premijerog koje je održano 2023. i u kome je trijumfovao srpski borac Bojan Veličković u velter kategoriji, doneo je i borbu Bogdanovića koji je sjajnim izdanjem u oktagonu potvrdio klasu i plasirao se u četvrtfinale ovog takmičenja. Srpski MMA as u lakoj kategoriji, 26-godišnji Bogdanović u osmini finala MMA „Lige šampiona“ održao je čas nemačkom borcu koji se rodio u Namibiji, 20-godišnjem Hafeni Nafuki koji je do susreta sa našim šampionom imao skor od osam pobeda bez poraza. Slavio je Predrag jednoglasnom odlukom sudija, posle tri runde tokom kojih je konstanto dominirao.

foto: Oktagon MMA

"Gejm čejndžer" turnir u lakoj kategoriji na kojem učestvujem okuplja 16 najboljih boraca. Prvo kolo i prvi borac bili su veliki izazov, a to je pravo ono što ja volim, jakog protivnika, težak meč i borbu do poslednjeg atoma snage. Zadovoljan sam izdanjem i onim što sam prikazao u borbi protiv Nafuke. Konkurencija ovog Oktagon događaja je surova, zahteva maksmilanu spremnost, diciplinu, motivaciju i mirnu glavu, što meni i odgovara. Sve ono što mi je moj tim rekao pred meč, ispoštovao sam i evo prva naša pobeda na ovom prestižnom turniru je tu i sada se okrećemo novim mečevima. Zahvaljujem se svom mentoru Bojanu Mihajloviću i treneru Nemanji Miloševiću i CDS NS timu, kao i svima koji su mi pomogli tokom priprema, bez njih ništa ne bi bilo isto” kaže Bogdanović. Student prava iz Novog Sada, kao MMA borac ponikao je u klubu Bojana Mihajlovića, a prvi profi meč imao je nakon samo mesec dana od prelaska u MMA vode. Tri godine trenirao je džiu-džicu kada se odlučio na MMA poziv i zablistao. U borbama pod banerom SBC organizacije ostvario je 15 pobeda, osvojio šampionski pojas, jedini poraz ima iz meča u organizaciji Titan FC kada je njegov šampionski niz bez poraza prekinut od bivšeg Belator šampiona, "UFC" i "PFL" renomirani američki borac Vil Bruks, koji u jednom momentu u karijeri bio rangiran kao četvrti borac lake kategorije na planeti.

foto: Oktagon MMA

Predrag je u oktobru 2021. ispisao istoriju MMA borbi. U jednog noći profi revije odradio je dve borbe i ostvario pobede. Bilo je to u Zrenjaninu u okviru 36. SBC Revenge kada je borac iz Novog Sada koji je duplom pobedom pod svodovima Kristalne dvorane potvrdio da je jedan od najboljih mladih boraca na planeti. U prvoj borbi večeri Bogdanović je savladao Slavoljuba Mitića tehničkim nokautom u drugoj rundi, da bi u osmoj borbi večeri izašao na megdan iskusnom i renomiranom borcu iz Angole Arturu Lemosu koji je u poslednji momenat ostao bez protivnika koji je zbog povrede morao otkazati učešće. “Bez dvoumljenja prihvatio sam da radim dve borbe i verovao sam da mogu do obe pobede. Uvek ću se sećati te noći u Zrenjaninu koja će mi ubek biti dokaz da je sve moguće I inspracija za dalje I kada je teško I kada je lepo” – ističe Bogdanović. Prošle godine Bojan Veličković na impresivan način osvojio je prvo izdanje turnira "Gejm čejndžer" u velter kategoriji. Ove godine nisku uspeha za Srbiju nastavlja fantastični Predrag Bogdanović, ali u lakoj kategoriji. Nagrada za pobednika u sezoni 2024. iznosi 300.000 evra, kao i prošle godine. SBC prvak u lakoj kategoriji gleda ka tituli. „Svi koji me poznaju, koji su gledali moje borbe, znaju da volim teške mečeve i težak put. Volim ovaj sport i smatram ga najboljim na svetu. Moj san i cilj je da budem najbolji na svetu i jedan od najboljih svih vremena, a to se može ostvariti samo ako si najbolji, ako si šampion kada je najteže. Moja Srbija je takva, zemlja šampiona i šampion kada je najteže, zato želim da nastavim tradiciju i da moja zemlja bude ponosna na mene. Idem dalje sa Srbijom u srcu!“ zaključio je Bogdanović.

Kurir sport