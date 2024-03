RUKOMETAŠICE U BITKAMA ZA EVROPSKO PRVENSTVO: Ključna utakmica u Zrenjaninu sa Turkinjama

Ženska rukometna reprezentacija Srbije okuplja se danas u Sportskom centru u Staroj Pazovi povodom utakmica protiv Bugarske i Turske u završnici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Kako je saopštio Rukometni savez, ekipa se okuplja u izmenjenom sastavu sa igračicama pretežno iz domaćeg prvenstva, a biće kompletna poslednjeg dana u mesecu.

Srbija će tada otputovati za Pirot gde će se pripremati za utakmicu protiv Bugarske, koja se igra na gostujućem terenu 3. aprila od 18 časova, ;dok će četiri dana kasnije u Zrenjaninu igrati protiv Turske.

Stručnom štabu selektora Uroša Bregara priključio se Žiga Novak, koji će biti analitičar u završnici kvalifikacija.

Selektor je rekao da detaljno prati igračice iz domaćeg prvenstva i da je lepo videti da napreduju u svojim klubovima.

"Takođe je važno videti kako su u atmosferi kakva je bila u Podgorici protiv Crne Gore neke od njih imale značajnije uloge. Izdržale su u 'sportskom paklu' boreći se svih 60 minuta. Do nedelje ćemo iskoristiti da oporavimo igračice koje dolaze sa određenim zdravstvenim problemima. Uradićemo pet treninga do odlaska u Pirot, ali od tada ćemo biti kompletni i moći ćemo da radimo određene taktičke stvari za utakmicu u Bugarskoj, ali i onu najvažniju koja nas posle čeka protiv Turske", naveo je on.

foto: Printskrin

Bregar je dodao da mu je krivo što neke rukometašice od kojih je očekivao da budu nosioci, kao što su Tabak i Lovrić, konstantno imaju zdravstvene probleme, zbog kojih ne mogu da daju veći doprinos.

"Mnogo propuštaju u svom razvoju bez treninga i utakmica koje imamo na svakom okupljanju. Adaptacija na trenera, saigračice, protivnika, sve to doprinosi da se dodatno napreduje i stiče iskustvo na drugačiji način nego što je to slučaj u klubu. Devojke koje su redovne na okupljanjima su napredovale u svim segmentima", rekao je on.

"Fizička sprema je na sve boljem nivou, više nemamo situaciju gde je puls na 180 ili 200 prilikom jačeg treninga ili da se ne mogu izdržati jaki treninzi u nizu. Sve pohvale za njihov pristup i individualni rad pored rada u klubu. One najiskusnije koje igraju u inostranim klubovima daju veliki doprinos i pomoć su za mlađe igračice. Cilj koji smo postavili na početku, da se plasiramo na Evropsko prvenstvo je od krucijalnog značaja da se ova selekcija razvije u konkurentnu reprezentaciju", dodao je Bregar.

Posle četiri kola Srbija je treća na tabeli Grupe 6 sa tri boda. Prva je Crna Gora sa osam bodova, Turska je druga sa pet, a poslednjeplasirana Bugarska je bez bodova.

Plasman na Evropsko prvenstvo obezbediće po dve provoplasirane ekipe iz svake kvalifikacione grupe i četiri najbolje trećeplasirane.

Evropsko prvenstvo održaće se od 28. novembra do 15. decembra u Austriji, Mađarskoj i Švajcarskoj.

