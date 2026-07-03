Najbolji teniser sveta Novak Đoković će u trećem kolu Vimbldona ukrstiti rekete sa Francuzem Arturom Rinderknešom.

Ovaj duel na programu je od 14.30 časova po srednjoevropskom vremenu, a možete ga gledati na kanalima Arene Sport.

Tekstualni prenos meča možete pratiti uživo na našem sajtu.

Iako nikada do sada nisu odmerili snage u pojedinačnoj konkurenciji, Novak Đoković i Artur Rinderkneš imali su „vreo“ duel u martu ove godine. Tada su se sastali u dublu, gde je Novak sa Stefanosom Cicipasom igrao protiv Rinderkneša i njegovog partnera Valentina Vašeroa. Tokom jednog intenzivnog poena, Rinderkneš je napravio pokret reketom dok se Cicipas spremao za udarac, što je dovelo do intervencije sudija i dodeljivanja poena Đokoviću i Cicipasu zbog ometanja.