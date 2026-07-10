ĐOKOVIĆ - SINER: Počeo je spektakl u Londonu i bitka za finale Vimbldona! Novaka još dva koraka dele od 25. Grend slem titule!
Najbolji teniser ikada Novak Đoković danas protiv Janika Sinera igra polufinale Vimbldona.
Današnji polufinalni duel na Vimbldonu biće drugi okršaj Novaka Đokovića i Janika Sinera u ovoj godini, a ujedno i njihov drugi duel na Grend slemovima ove sezone.
Ovaj meč je postavljen kao drugi na programu Centralnog terena. Nešto ranije, od 14 časova i 30 minuta po našem vremenu, na travu su izašli Aleksandar Zverev i Artur Feri. To ujedno znači da Novakov meč neće početi pre 17 časova.
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Prvi set! 1:1 - Siguran i Siner!
Uspeo je Đoković da osvoji jedan poena na servis rivala, ali više od toga nije uspeo...
Prvi seti! 1:0 - Odličan početak!
Ovo je trebalo! Novak bez većih problema osvaja prvi gem na meču!
Teniseri izašli na teren!
Najpre sledi kraći ulazak u ritam i zagrevanje, nakon čega borba na terenu odmah počinje, a prvi će servirati Novak!