Današnji polufinalni duel na Vimbldonu biće drugi okršaj Novaka Đokovića i Janika Sinera u ovoj godini, a ujedno i njihov drugi duel na Grend slemovima ove sezone.

Ovaj meč je postavljen kao drugi na programu Centralnog terena. Nešto ranije, od 14 časova i 30 minuta po našem vremenu, na travu su izašli Aleksandar Zverev i Artur Feri. To ujedno znači da Novakov meč neće početi pre 17 časova.