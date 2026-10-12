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Polufinale ATP turnira u Pekingu od pre nekoliko nedelja podiglo je veliku prašinu pošto je Novak Đoković prošao u finale nakon što je Danil Medvedev diskvalifikovan pred sam kraj meča.

Rus je tada pogodio nekoga u publici lopticom, zbog čega je taj gledalac morao da napusti tribine, a tokom celog susreta ponašao se nesportski i provocirao Đokovića.

Gostujući na Jutjub kanalu „BB tenis”, Medvedev se prvi put oglasio povodom tog incidenta. Izvinio se javnosti i naglasio da mu nije bila namera nikoga da uvredi.

- Nisam dvostruka ličnost. Imam jedno lice na terenu, a drugo privatno van njega. Mirna sam osoba, nikada se u životu nisam potukao, ni u školi. Smatram sebe za smireniju osobu u privatnom životu. Emocije kroz koje prolazimo na terenu su neverovatne - rekao je Medvedev o svom ponašanju u Pekingu.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković - Danil Medvedev (polufinale turnira u Pekingu) Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

Medvedev ima želju da zaigra na Završnom mastersu u Torinu.

- Cilj mi je da zaigram u Torinu. Imam dobre šanse. To je važno, jer je potvrda da ste među najboljima u sezoni - dodao je Danil Medvedev.