"NIKADA SE U ŽIVOTU NISAM POTUKAO, NI U ŠKOLI" Medvedev želi da se opere posle NEVIĐENOG SKANDALA u Pekingu, evo šta kaže nakon incidenta koji je uzdrmao svet!
Polufinale ATP turnira u Pekingu od pre nekoliko nedelja podiglo je veliku prašinu pošto je Novak Đoković prošao u finale nakon što je Danil Medvedev diskvalifikovan pred sam kraj meča.
Rus je tada pogodio nekoga u publici lopticom, zbog čega je taj gledalac morao da napusti tribine, a tokom celog susreta ponašao se nesportski i provocirao Đokovića.
Gostujući na Jutjub kanalu „BB tenis”, Medvedev se prvi put oglasio povodom tog incidenta. Izvinio se javnosti i naglasio da mu nije bila namera nikoga da uvredi.
- Nisam dvostruka ličnost. Imam jedno lice na terenu, a drugo privatno van njega. Mirna sam osoba, nikada se u životu nisam potukao, ni u školi. Smatram sebe za smireniju osobu u privatnom životu. Emocije kroz koje prolazimo na terenu su neverovatne - rekao je Medvedev o svom ponašanju u Pekingu.
Medvedev ima želju da zaigra na Završnom mastersu u Torinu.
- Cilj mi je da zaigram u Torinu. Imam dobre šanse. To je važno, jer je potvrda da ste među najboljima u sezoni - dodao je Danil Medvedev.