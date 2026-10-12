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Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se danas u osminu finala masters turnira u Šangaju, pošto je pobedio Amerikanca Tejlora Frica sa 3:6, 7:5, 6:3.

"Uvek sam vodio velike borbe protiv njega. Neke od mojih najvećih mečeva odigrao sam upravo protiv njega. Morao sam da podignem nivo igre... Kada sam to počeo da radim, otvorile su se mnoge mogućnosti i zaista sam uspeo da pokažem svoj puni potencijal na terenu", rekao je Cicipas posle meča.

Bila je ovo tek 34. pobeda Cicipasa u sezoni.

1/4 Vidi galeriju Grčki teniser Stefanos Cicipas Foto: Rich Storry / Getty images / Profimedia, MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Cicipas, koji je 2019. godine stigao do polufinala u Šangaju, u osmini finala će igrati protiv pobednika meča Danil Medvedev - Dalibor Svrčina.

U osminu finala plasirao se i šesti teniser sveta, Kanađananin Feliks Ože-Alijasim koji je bio bolji od Španca Pabla Karenja Buste sa 6:3, 4:6, 6:1. Njenov naredni protivnik biće Norvežanin Kasper Rud koji je sa 6:4, 7:6 slavio protiv Amerikanca Lernera Tijena.

Svoje mesto u osmini finala Šangaja obezbedio je i Španac Rafael Hodar pošto je sa 6:4, 6:7, 6:4 pobedio Čeha Jiržija Lehečku. Hodar će se za plasman u četvrtfinale boriti sa pobednikom meča Artur Fis - Botik van de Zandshulp.