Novak Đoković nastavlja borbu za trofej na turniru u Bazelu, a naredna prepreka na putu ka završnici takmičenja biće mu nemački teniser Jan-Lenard Štruf, protiv kojeg igra meč osmine finala, a taj meč ne bi trebalo da počne pre 18.45 časova.

Srpski as je plasman među 16 najboljih obezbedio pobedom nad Ugom Amberom rezultatom 4:6, 6:3, 6:4. Iako je izgubio prvi set, Novak je uspeo da podigne nivo igre, preokrene rezultat i pokaže zbog čega je jedan od najuspešnijih tenisera u istoriji ovog sporta.