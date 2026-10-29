Svi događaji
Od najnovijeg
19:25

Prvi set! 1:1

Morao je Štruf pošteno da se namuči kako bi osvojio ovaj gem...

19:22

Prvi set! 1:0

Maestralan početak meča! Đoković uzima gem na svoj servis bez izgubljenog poena!

16:55

Izveštaj sa prošlog meča!

Ne propustiteTenisNOVAK SE MUČIO, PA PREGAZIO AMBERA: Đoković izgubio set, pa "okrenuo" Francuza za osminu finala Bazela
Novak Đoković

16:54

Šta je Đoković rekao posle pobede nad Amberom?

Ne propustiteTenis"TEŠKO JE VRATITI SE IZ TOGA..." Novakove reči odzvanjaju posle pobede nad Amberom u Bazelu
Novak Đoković

16:54

Koliko je Novak već zaradio u Bazelu?

Ne propustiteTenisNOLETU SE NOVAC SAMO SLIVA: Đoković srušio Ambera, a evo koliko je već zaradio u Bazelu
Novak Đoković

16:53

Ko prenosi?

Ne propustiteTenisNOVAK NASTAVLJA POHOD NA TITULU U BAZELU: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Štruf
Novak Đoković