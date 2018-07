UUU, OVO JE BAŠ MOĆNO! Đokovićeva oprema za US open izgleda SPEKTAKULARNO! (FOTO)

Outfit for usopen 2 😍😍💋👍🏻 #djokovic #djokernole #djokovicfan #novak #novakdjokovic #novakfanclub #nole #nolefam #teamdjokovic #tennisfan #tennisplayer #professionaltennis #professionaltennisplayers #atpworldtour #atp #australianopen #usopen #franceopen #rolandgarros #wimbledon

A post shared by _fan_de_tennis_ (@_fan_de_tennis_) on Jul 22, 2018 at 10:52am PDT