NEKO SE DRZNE DA NAPADNE NOVAKA, ŠTA ĆE SE ONDA DOGODITI OSTALIMA? Srđan Đoković: Uživajte još nekoliko godina! Nole se sada desio i ko zna kad će se ikad više desiti...

Đoković se 18 meseci mučio sa povredom i formom pa se išlo od toga da je za to kriva ishrana, preko priča da njegova supruga Jelena ima loš uticaj na njega, pa čak i da mu porodica odmaže.

"Srbi imaju kratko pamćenje. To se pokazalo u tom njegovom padu, koji koji nije bio mali. Bio je to veliki problem i psihički i fizički. Imao je teške momente u tih godinu dana i nažalost bilo je mnogo negativnih komentara iz njegove zemlje od njegovog naroda. To nije većinsko mišljenje, već mišljenje neostvarenih ljudi koji ništa u životu nisu napravili pa su jedva dočekali njegov pad da bi počeli da pljuju. Zamiliste kad se neko drzne Novaka da napadne i da priča negativno od njemu? Šta će se onda dogoditi ostalima? Sreća pa je Novak uzor mladim generacijama i mislim da ga većina porodica u Srbiji gleda kao svog. I to je sjajno. Da je on uzor, a ne neki drugi kvazi ljudi koji su napravili neke uspehe na drugačiji način", rekao je Srđan Đoković.

"Naravno da razgovaramo o svemu, da čuje mišljenje svog oca i svoje porodice. Ali na kraju on odlučuje o svemu. I vidite da nije pogrešio. Vratio se proverenoj formuli i opet postao broj 1. A vratiti se iz pepela je mnogo teže nego doći na broj 1. Kada pričaju ljudi o Novaku oni treba dobro da razmisle da li bi trebalo uopšte da ga komentarišu, i pozitivno i negativno, jer je Novak nešto što se dogodilo Srbiji i pitanje je da li će se ikad više dogoditi. Budite uz Novaka, ogromna većina naroda je uz Novaka. Ali ti neki ljudi minimiziranjem njegovog uspeha i pričanjem stvari koje nisu istinite na neki način pravdaju svoj neuspeh".

Đoković se oglasio pre svega zbog komentara proslavljenog odbojkaša Vanje Grbića koji je rekao da je Novak "nesretan slučaj, koji da ga uzmete u sistemu sporta sa astmom, dioptrijom i alegrijom "škartirali" već u predpionirima".

"To nije tačno. Njega su ovde lečili pogrešno od astme, a on je imao duplu devijaciju desne nozdrve. Imao je tešku operaciju u Milanu i tu devijaciju smo ispravili. Nije imao astmu. Alergije, dioptrije, u to vreme nije imao ništa. Molim samo da te proizvoljne priče koje su čuli sa nekih strana ne iznose u medije, neka dođu pa ću im lepo reći ja ili neko iz porodice. Nema razloga da stavljamo Novaka u kontekst neusopešnog ili čoveka koji nije bio spreman za sport kao dete. Njega su Amerikanci proglasili za jednog od najspremnijih sportista u istoriji, sada je među deset najspremnijih. Kako je mogao neko ko ima te zdravstvene probleme to da uspe. Tako je jedan naš stručnjak iz teniskog sporta je nagrdio Novaka pre oko 15 godina pa je porodici napravio pakao od nekoliko godina. Govorili da ima bolesno srce, bolesnu petu, tako neke gluposti. Pustite to, uživajte još ovih nekoliko godina. On se sada desio i ko zna kad će se ikad više desiti".

Đoković se uprkos velikim problemima i padu vratio na vrh i opet je najbolji teniser sveta.

"Njegova želja je da do kraja karijere, koja će trajati još nekoliko godina, sve rekorde koje imaju Federer i Nadal prebaci na svoju stranu. Jednostavno je preambiciozan i predobar da to ne bi učinio. Da mu se nije dogodila ta povreda on bi sada bio na korak od toga, ali ovako je na dva. Verujte da će uspeti".

