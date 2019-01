ĐOKOVIĆ ODGOVORIO NA POBUNU FEDERERA I NADALA: Imaju moj broj telefona! OVOM porukom je srpski as UĆUTKAO Rodžera i Rafu!

Za to se pobrinuo Rafael Nadal koji je javno, posle pobede nad Džejmsom Dakvortom, žestoko prozvao Novaka Đokovića kao predsednika Saveta igrača.

Nadalu je zasmetalo to što se Savet igrača navodno založio za smenu prvog čoveka ATP Krisa Kermodea.

"Nisam više u Savetu igrača. Oni koji su u Savetu neka dođu kod mene i pitaju me za mišljenje. Kermod treba da ostane na čelu ATP-ja, a česte promene za koje se Đoković zalaže štete tenisu", rekao je Nadal tom prilikom.

Na njegovu stranu je stao i Rodžer Federer, koji je poručio da bi bio red da Savet konsultuje Nadala, osvajača 17 Grend slem titula.

Novak Đoković je u toku dana odgovorio dvojici najvećih rivala na terenu.

Srpski as je napomenuo da nikakva odluka nije doneta i da će Savet konsultovati Federera i Nadala oko svih promena.

"Najpre da raščistimo nešto: nikakva odluka nije donesena. Još uvek nismo odlučili i još uvek imamo vremena. Predstavnici Saveta će pričati s Rodžerom i s Rafom i s bilo kim zainteresovanim. Želim da se zna još nešto. Rafa je oduvek bio uključen, u to nema sumnje. Bilo kao deo političke strukture, Saveta ili ne. Uvek je pokušavao da unapredi igru i poštujem to, jer ne žele mnogi igrači da budu uključeni u to."

Đoković se zatim osvrnuo i na reči Rodžera Federera da će morati da razgovara sa Novakom zbog izbora predsednika ATP-ja.

"Pričaćemo. Kao što sam rekao, nismo imali prilike to da učinimo do sada, ali videćemo se ovde u Melburnu. Ako ne ovde, onda posle toga. Ima moj broj, imam ja njegov. Naravno, uživo je drugačije. Pričao sam s Federerom i Rafom više puta o ovome. Oni nisu u Savetu igrača, ali su ekstremno važni, ključni igrači za odluke ovakve važnosti."

Profimedia

