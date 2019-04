SKANDAL DRMA SVETSKI TENIS: Učesnik Gren slemova pao zbog korupcije!

Teniser Žoao Souza do daljnjeg je susprendovan.

Da ne bude zabune, ne radi se o trenutno 51. igraču sveta iz Portugalije već o njegovom imenjaku i prezimenjaku iz Brazila koji je, po svemu sudeći, napravio neoprostiv greh u belom sportu i bio umešan u korupciju.



Detalji istrage nisu objavljeni, a TIU je u saopštenju navela da je brazilski teniser, koji je bio i 69. na ATP listi (trenutno je 422.), prekršio propise teniskog anti-korupcijskog programa.

On je prvo bio privremeno suspendovan odlukom od 29. marta, sankcija mu je ukinuta posle žalbe 8. aprila, ali su je novi dokazi vratili na snagu. Odluka znači da Brazilac do daljnjeg neće moći da učestvuje na turnirima koje organizuju ITF i ATP niti da na njima prisustvuje. On je sedam puta učestvovao na Gren slem nadmetanjima, ali je uvek ispadao u prvom kolu.

Kurir sport

Kurir