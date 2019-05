RAFA JE JEDAN OD NAJVEĆIH ŠAMPIONA IKADA: Đoković hvalio Nadala pred finale Rima! (VIDEO)

Srpski teniser je igrao skoro šest sati prethodna dva dana., ali nije znao da kaže hoće li i koliko to uticati na igru u finalu:

- Videćemo, ne znam. Očigledno je da sam igrao više od Rafe. Ipak, u finalu sam i to je veliki uspeh, zbog kojeg sam veoma srećan. Nije prvi put da se nalazim u ovakvoj situaciji. Dobro se osećam, ali svakako ne toliko sveže kao početkom nedelje. Tako je kako je, pokušaću da se oporavim.

Novak je potpuno svestan koliko težak posao ga čeka u meču sa Nadalom.

- Rafa je jedan od najvećih šampiona koje je ovaj sport ikada imao. Njegov mentalitet, pristup, fleksibilnost, spremnost da se bori posle dugog odsustva, povreda, operacija... Sve je prošao. On nastavlja da pokazuje svetu zašto je jedna od najvećih legendi u istoriji tenisa. Izuzetno ga poštujem. On je sigurno moj najveći rival svih vremena. Toliko mečeva sam igrao protiv njega, imamo najduže rivalstvo u istoriji tenisa. Igrali smo više od 50 mečeva. Svaki put kada igramo jedan protiv drugog to je ultimativni izazov - zaključio je Đoković.

