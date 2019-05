BORBENI JANKO PAO POSLE NEVIĐENE DRAME U PET SETOVA! Gubio je 2:0 u setovima, ali se nije predavao... U samom finišu OSTAO BEZ SNAGE za epski preokret!

Iskusni srpski teniser posle velike drame u pet setova doživeo je poraz od Bugarina Grigora Dimitrova 3:2 (6:3, 6:0, 3:6, 6:7 (4), 6:4.)

Meč je trajao tri sata i sedam minuta.

Prvi set obeležili su brejkovi na obe strane, nakon uvodnih osvojenih servis gemova, nijedna teniser nije uspeo da odbrani svoj servis, pa je rezultat bio 3:3. Prvi kome je to uspelo bio je Dimitrov, koji je potom došao do brejka i osvojio set sa 6:3.

U drugom setu viđena je dominacija Dimitrova koji nije izgubio gem. Potpuno se raspadala igra Tipsarevića u tom trenutku, a Janko se žalio i na povredu noge.

Srpski teniser rešio je da rizikuje i nastavi meč i to u još jačem ritmu. Nakon razmene gemova na startu, Janko dolazi do brejka i prednosti koju održava do kraja seta - 6:3.

Četvrti set doneo je možda i najviše drame. Tipsarević je napravio i potvrdio brejk i poveo sa 4:2. Pri rezultatu 5:3, Janko nije iskoristio set loptu, nakon čega je usledeo povratak Dimitrova, koji je izborio taj-brejk. U tom delu igre bolje se snašao Tipsarević, izborivši peti, odlučujući set.

Dugo se igralo bez brejka u petom setu, pa je rezultat bio 4:4. Dimitrov je do brejka došao u devetom gemu, poveo sa 5:4, da bi u narednom na svoj servis uspeo da trijumfuje.

Naredni protivnik Dimitrova biće Marin Čilić koji je sa 3:0 savladao Fabijana.

