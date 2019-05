PAPRENO! CENE NA ROLAN GAROSU PREVISOKE ZA SRBE: Ko želi nešto da pazari mora da ima prilično dubok džep (KURIR TV)

Za Kurir sa Rolan Garosa - Milan Nastić

Za običnog Srbina cena na Rolan Garosu su defintivno nešto sto nije primamljivo. Ipak, od radnje do radnje se mogu naći neke razlike, ali su minimalne. Najbolji primer su čuveni šeširi sa znakom Rolan Garosa, gde je novinar Kurira u jednom šopu našao za 15, dok je u većini preko 50, a čak negde stižu cene i do 100 evra. Što kaze naš narod “prava sitinica”. Najjeftinije što se može naći u komplesu su loptice koje se mogu kupiti za 10 evra. Bez obzira na to što je sve papreno skupo, butici i šopovi su puni, čak se negde čekaju i redovi kao da se deli za džabe.

foto: Kurir Sport/Milan Nastić

Na konstataciju novinara Kurira, da je ovde sve preskupo, jedan prodavac se složio, ali je istakao da prodaja ide u najboljem redu i da većinu artikala do kraja turnira prodaju.

- Morate biti svesni da su ovde ljudi došli da uživaju u tenisu najboljih igrača na svetu, takođe da ponesu nešto što će im ostati u sećanju ceo život – kazao je mladić u butiku.

foto: Kurir Sport/Milan Nastić

Naravno treba istaći da su duksurice od 100 do 150 evra, majice sa znakom turnira Rolan Garosa prosečno se kreću oko 75 evra. Nema dileme da brend ovog turnira sigurno povećava cenu i za 50 odsto, što su nam potvrdili i sami prodavci.

1 / 9 Foto: Kurir Sport/Milan Nastić

Kad se radi o kišobranima koji su ovde veoma popularni, jer se u toku dana stalno smenjuju kiša i sunce, ovde je taj artikal totalno normalna stvar. Manji kišobrani mogu da se nađu i do 15 evra, a oni veći dostižu i do 100 evra. Samo sam pomislio kako bi naš čovek reagovao da mora da da toliku cifru za tako nešto. Priznaćete, ne mogu ni da zamislim tako nešto.

Majica sa Novakovim imenom 50 evra Blizu centralnog terena “Filip Šatrije” nalazi se velika radnja “Lakoste” i najveći bilbord je posvecen najboljem teniseru na svetu Novaku Đokoviću. Nema dileme da je on njihov najveći brend i cena majice sa imenom našeg tenisera košta 50 evra. Šuškava jakna košta čak 170 evra, a da budem iskren i nije neki kvalitet. Jedino što je podnošljivo je cena patika koje se mogu naći od 70 do 140 evra. foto: Kurir Sport/Milan Nastić

Gledaoci po kiši strpljivo čekaju u redu Koliko je popularan turnir u Parizu pokazuje red za ulaz u kompleks Rolan Garosa. Red je bio dugačak više od 500 metara, ali svi su mirno čekali kako bi ušli na prestižni turnir. Iako je bilo ružno vreme to publiku nije sprečilo da dođe i pogleda mečeve na svim terenima.

Cene na Rolan Garosu Šeširi od 15 do 100 evra Dukserice od 100 do 150 evra Majice sa imenom Novaka Đokovića 50 evra Kišobrani od 15 do 100 Majice sa znakom Rolan Garosa 75 evra

