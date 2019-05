ZBOG PORNO GLUMCA JE POKUŠALA DA SE UBIJE, A DRUGOG DEČKA JE TUKLA I PROGONILA! Život legendarne šampionke Rolan Garosa obeležili su neviđeni SKANDALI

Legendarna američka teniserka, Dženifer Kaprijati, na svojoj koži je osetila koliko kratak može biti put od vrha do ponora.

Proslavljena šampionka Rolan Garosa rođena je 1976. godine u Njujorku. Praktično od kada zna za sebe drži reket u rukama. Uvek je bila dominantna u mlađim kategorijama, pa već sa 13 godina ulazi u profesionalni tenis. Zanimljivo, već na prvom turniru u Boka Rejtonu dolazi do finala i bilo je jasno da su njeni dometi ogromni.

Njena karijera neverovatnom brzinom je išla uzlaznom putanjom. Već sa 14 godina i 235 dana Dženifer je bila među Top 10 teniserki sveta! I dan danas drži rekord kao najmlađa teniserka kojoj je to pošlo za rukom. Sa samo 16 godina upela je da osvoji zlatnu medalju na Olimpijskim igrama u Barseloni, a u velikom finalu je pobedila slavnu Štefi Graf.

foto: Profimedia

Fizički je bila nadmoćna, dominantna, ali psihički je bila jako labilna. Teško se nosila sa pritiskom koji je bio sve veći i veći. Nakon poraza na startu US opena 1993. rešila je da napravi pauzu od godinu dana.

Sa pauzom kreću i skandali... Optužena je da poseduje marihuanu, postala je loš primer kako novac i slava mogu da upropasne mlade. Jedna godina pauze se pretvorila u dve!

Tek 1996. godine je počela da liči na onu teniserku koja je harala belim sportom. Počela je ponovo da pobeđuje i najavila je povratak u vrh. Međutim, nije zaobilazila probleme. 1997. i 1998. godine imala je više hapšenja nego pobeda. Godinu je završila tek na 101. rang liste i svi su digli ruke od nje.

Ipak, Dženifer se vratila. 1999. počinje njen uspon ka vrhu. Ponovo osvaja turnire i ulazi među 20 najboljih na svetu. Bila je dobra, ali niko nije mogao da pretpostavi da će 2001. biti dominantna.

foto: Profimedia

Na Australian Openu, savladala je Lindzi Davenport, pa prvu igračicu sveta Martinu Hingis i šokirala apsolutno sve osvajanjem prve Gren Slem titule u karijeri.

Nakon skoro osam godina, ponovo je bila među najboljih 10 teniserki sveta. Uspesi su se samo ređali, stigla je do finala Majamija, osvojila je turnir u Čarlstonu savladavši Emili Moresmo i na Rolan Garos je već stigla kao favorit. U polufinalu, opet je stradala Martina Hingis, pa nakon toga, u jednom od epskih mečeva ženskog tenisa, savladala je Kim Klajsters sa 12-10 u trećem setu iako je u bezbroj navrata bila na ivici ponora.

Na Vimbldonu, poražena je od Žistin Enan, čime je prekinuta njena serija od 19 uzastopnih Gren Slem trijumfa. Dominantnu sezonu nastavila je osvojivši titulu u Torontu, a onda je došla i do polufinala US Opena, gde ju je savladala Venus Vilijams, koja je tada bila na vrhuncu karijere. 2001. došla je i do prvog mesta na svetu. Treću, poslednju GrendSlem titulu, osvojila je 2002. u Melbornu. Gubila je sa 6-4 4-0 od Martine Hingis na preko 40 stepeni, ali je pobedila.

2003. godine počele su da je muče brojne povrede. Vid joj je ozbiljno oslabio pa je morala na operaciju, imala je problem i sa butnim mišićem. 2004. su joj stradala leđa, imala je problema sa ramenom i ručnim zglobom.

Pala je u depresiju i vratila se lošim starim navikama. Ponovo problemi sa alkoholom i drogom. Hapšena je sa drogom, privodili su je zbog krađa, ali dosta su joj gledali kroz prste zbog svega što je postigla u tenisu.

foto: Profimedia

2010. je dotakla dno. Primljena je u bolnicu u Majamiju, pošto se predozirala drogom. Bila je očajna što je njen bivši dečko, porno glumac Del Debon ponovo počeo da snima filmove za odrasle, pa je pokušala da oduzme sebi život.

Čak je razmišljala o pomirenju sa njim, ali je posle saznanja da on nije promenio profesiju, izgubila razum. On je do tada snimio više od 400 porno filmova.

I nekoliko godina kasnije imala je probleme sa bivšim dečkom.

2013. godine je uhapšena jer je uhodila i fizički napala bivšeg dečka Ivana Brenana na Dan zaljubljenih. Policija je navela da je teniserka proganjala bivšeg dečka Ivana Brenana brojnim pozivima i porukama. Uhođenje je eskaliralo 14. fenruara, kada ga je pratila do teretane a onda udarila četiri puta u grudi, dok je vežbao.

Brenan je tada izjavio da je raskinuo vezu sa poznatom bivšom teniserkom

2012. ali ga je od tada progonila i maltretirala.

foto: Profimedia

Kurir sport/SK

Kurir