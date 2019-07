BIO JE RAT! KORISTIO SAM SVAKU ŠANSU ZA PROMOCIJU HRVATSKE, SVAKO JE RADIO ŠTA JE MOGAO: Goran Ivanišević o izjavi da bi ubijao Srbe! (FOTO)

Nedavna odluka Đokovića da angažuje Ivaniševića vratila je mnogo njegove reči iz prošlosti, a jedna rečenica objavljena je i u mnogim našim novinama - kada je na nekom strelištu navodno rekao da bi voleo da su umesto meta Srbi, pa da u njih puca.

Objašnjavajući pozadinu događaja Ivanišević kaže da se to dogodilo na turniru u Adelejdu pre 27 godina koji je za njega bio jako stresan.

Navodi da je tokom meča sa šveđaninom Kultijem na tribine došlo pet do deset momaka Srba i da su počeli da ga psuju i vređaju na najgori način.

foto: Profimedia

"Prete da će me ubiti, preklati, vređaju moju majku najvulgarnijim psovkama. Ja im uzvraćam, dolazi do prekida meča da njih odstrane sa tribina", navodi Ivanišević.

Dodaje da ga je tokom boravka tamo čuvala specijalna policija i da je sa njima otišao u strelište gde su oni vežbali.

"Dali su mi poluatomatsku pušku da gađam mete. One su iskakale, ja nista nisam pogodio. Posle su novinari doznali za to i pitali kako je bilo. Ja sam im rekao da je bilo super, ali da bi bilo bolje da su umesto meta bili oni navijači sa meca. Novinar je to preveo kako je preveo. PogreŠno. Ja jesam to rekao, ali se moja izjava odnosila samo na te navijače, jer su me stvarno izludeli vređaući mene i psujući mi majku. Ali ja nisam nikada posle toga nista slično rekao niti sam imao takve izjave", kaže Ivanišević.

foto: Profimedia

Na pitanje da je bilo još izjava na kojima su mu Srbi zamerali, on kaže da je bio rat, i da je on bio za svoju zemlju.

"Svaku šansu sam koristio za promociju Hrvatske. Svako je radio sta je mogao, tako da ne vidim neki sporan deo. Ispalo je kao da sam stvarno uzeo mitraljez i ubio 500 ljudi, a to nije tačno", navodi Ivanišević.

Ponavlja i da je sve rekao u afektu, jer su takva vremena bila, ali ne da je rekao da bi ubijao Srbe.

"Nisam nikoga ubio niti sam mislio da nekoga ubijem", ističe Ivanišević.

ivanišević i đoković foto: EPA/PETER KLAUNZER

Na konstataciju da su u Srbiji neki ljudi osudili što ga je Đoković pozvao za trenera kaze da će i u Srbiji i u Hrvatskoj uvek biti nezadovljnih.

"Meni je ekstremna čast da me je pozvao jedan Novak", kaže on za "Politiku".

