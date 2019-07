HIT PRIČA HRVATA KOJI ĐOKOVIĆA POZNAJE OD MALIH NOGU: Evo kako izgleda kad Nole pevaču otme mikrofon, pa zapeva!

Ni Hrvati ne kriju da se dive srpskom teniskom asu.

Portal Index je kontaktirao Slavka Rasbergera, nekadašnjeg direktora ATP turnira u Umagu, i Noletovog prijatelja.

Rasberger je otkrio detalje iz odnosa sa Đokovićem.



"On je oduvek bio pozitivan. Izuzetan čovek i sportista. Sećam se jednog njegovog rođendana na kom sam bio u Beogradu na jednom teniskom igralištu. Svirala je neka muzička grupa i Novak je u jednom trenutku otišao do pevača, uzeo mu mikrofon iz ruke i nastavio da peva umesto njega. Da ste slučajno došli na zabavu u tom trenutku i niste znali da je to Nole, ne biste nikad mogli pomisliti da to nije pevač te grupe. Takav je bio Nole. Poznajem ga od malih nogu, uvek je bio vrlo fin i pristojan", rekao je Rasberger.

(Index.hr, Foto: AP)



