NOVAK JE KRSTAŠ: Malo je ljudi kao što je Đoković! Ima sve, a bori se za druge! Ovo su reči jednog od Noletovih saboraca

U Savet su nedavno ušli Rodžer Federer i Rafael Nadal, čiji se stavovi kose sa Novakovim. Međutim, ima i onih koji su čvrsto uz lidera Đokovića. Među njima je i Kanađanin Vasek Pospišil.

Pospišil je objasnio za šta se zapravo Savet bori.

"Ne možete ni da zamislite koliko je nejeednakosti 'iza zavese' na ATP turu. Spolja, reklo bi se da tu vlada demokratija. Ali to je iluzija. Mi igrači nemamo nikakvu moć", rekao je Kanađanin i dodao:

"Kada je o novcu reč, samo oni koji su u TOP 100 mogu normalno da žive od posla koji rade. To nije normalno za sport koji je toliko zastupljen kao naš, za sport u kome se obrću milijarde dolare. Zbog toga sam odlučio da se borim, da bi više momaka moglo da živi dobro. Prosečna plata tenisera koji je rangiran od 51. do 100. mesta u 2018. godini je bila 583.235 dolara, i to pre nego što se odbiju takse i porezi. Stalno putovanje, ipak, košta čitavo bogastvo. Još kada sa sobom povedete trenera i fizioterapeuta... Poređenja radi, u hokeju zarađuju i do šest miliona. A taj igrač ne plaća ništa, jer sve troškove snosi klub".

Prema Pospišilovim rečima, teniseri rangirani od 101. do 150. mesta zarađuju 270.000 dolara, pre oduzimanja poreza.

"Koliko turniri zarađuju, niko ne želi da govori o tim brojkama. Čine sve kako bi nas držali u magli. Ništa nije transparentno. Predložio sam čak i bojkot, štrajk. Predsednik ATP i advokati su pokušali da me zastraše. Ali kada sam video koliko su nervozni, znao sam da moramo nešto da uradimo. Zato sam sada u Savetu igrača", istakao je Pospišil.

"Problem je što su nama ruke vezane. Struktura ATP je takva. Pravila ATP su pisana pre 46 godina. Čini se da ni ne žele da se išta menja. Šta je rešenje? Da formiramo zajednicu. To je jedina šansa da se pokrenu pregovori. Ali opet, rekli su nam da ni to ne možemo jer smo samozaposleni. Na sreću, nisam sam jedini krstaš, tu je i Novak Đoković. Čak iako on ima mnogo obaveza - prvi je teniser sveta, želi da obori rekorde, da osvaja gren slemove. Ipak, stalno je na sastancima, koji traju i po sedam sati. Izuzetno ga poštujem. Malo je onih na vrhu koji bi bili spremni na tako nešto", zaključio je Kanađanin.

