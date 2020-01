VALJDA ĆE SVE BITI U REDU Đoković: Ovo mi se nikad nije dešavalo

Od specijalnog izveštača Kurira iz Melburna - Vuka Brajovića

Nimalo lak meč protiv džinovskog servera Raonića Đoković je rešio u (samo) tri seta, prikazavši raznovrsnu, efikasnu igru – koja se oslanjala na sjajan servis, ritern koji jedino Novak može da igra, izuzetno puno trčanja i visoku kontrolu udaraca iz svih pozicija. Ako se ovaj nastup uporedi sa Nadalovim mučenjem protiv Kirijosa, a tek Federerovim skoro izgubljenim mečom protiv Sandgrena, sasvim je opravdano reći da je Novak do sada pokazao i da u potpunosti ispunjava svoju stratešku zamisao postepenog dizanja forme tokom turnira – a naročito to da je najspremniji da se suoči sa izazovima koje će nositi polufinalni i finalni meč, makar se protivnici zvali Federer i Nadal.

Iako su se po prvi put na Novakovom licu od početka turnira videli tragovi zamora, razgovor sa njim bio je sadržajan – a teme raznovrsne.

Na navode njegovog trenera Gorana Ivaniševića da ga od kada je objavljeno da je primljen kao novi član „Međunarodne teniske kuće slavnih“ Novak zove “gospodine člane” – Novak nam kaže:

“Malo se šalimo, Goran je pre svega moj prijatelj i osoba koju poznajem od svoje 12 godine. Pit Sampras i on su mi bili uzori tokom mog odrastanja, zbog toga što je on dolazio sa naših prostora i što sam oduvek osećao neku prisnost sa njim. Uvek je bio prijateljski nastrojen prema meni, još od moje 12 godine kada smo se upoznali u akademiji Nikija Pilića, gde se pripremao. Istinski je velika čast imati ga za trenera, i zaslužio da bude u Kući slavnih našeg sporta. Ne znam da li ću imati priliku da prisustvojem ceremoniji u Njuportu, jer je to posle Vimbldona; sigurno je da bih to izuzetno voleo. Ovo je lep način da se istakne šta je Goran sve postigao u svojioj karijeri, naravno kao igrač, a posle i sedam-osam godina kao trener. Dosta je dao ovom sportu i to je najmanje što sport na neki način može da mu vrati.”

U Melburnu se u narednim danima očekuju izuzetne toplote – pa i preko 40 stepeni. Interesovali smo se za to koliko bi vremenske promene mogle da utiču na igru...

“Vremenske prilike svakako mogu da utiču na uslove igre. Kao što ste videli, protiv Raonića je bilo dosta hladnije u odnosu na dnevnu temperaturu, što je meni više odgovaralo – jer se u tim uslovima malo uspori lopta i to utiče na brzinu njegoivog servisa. Doduše, Miloš je bez obzira na to svejedno servirao oko 210, 220 kilometara na čas. Svejedno, dobro je što su bili takvi vremenski uslovi – i to mi je pogodovalo večeras. Na prirodu ne možemo da utičemo, već moramo da joj se prilagodimo. Kada je toplije, lopta se kreće brže kroz vazduh, to je nešto što Federeru odgovara, jer on voli da igra brzo. S druge strane, verovatno čemo igrati u terminu od 19 časova – kada će verovatno biti hladnije. I pored svega toga, meni izuzetno odgovara da igram na ovom terenu; mao sam velike uspehe i protiv njega ovde, nekoliko puta sam ga pobedio, tako da se sasvim radujem našem novom susretu”, ističe Novak.

Naglo napuštanje terena pri rezultatu 4:4, van uobičajenog pravilnika i protokola meča – i nekoliko medicinskih intervencija na klupi posle toga unele su malo brige u redove njegovih poklonika. Takođe je primećeno da se svom timu žalio na stomak. Problemi sa sočivima su ga primorali da pre nekoliko godina u Dubaiju čak i preda meč protiv Felisijana Lopeza. Interesovalo nas je šta se tačno desilo, kako to izgleda kada igrač ima probleme tog tipa...

“Iskreno, mislio sam da je sa sočivima problem, ali se ispostavilo da su problemi potekli od glavobolje i bolova u stomaku. To je ono što mi je rekao moj fizioterapeut, i zato mislim da je u pitanju bila migrena. Evo, dok pričamo ovde – i dalje osećam glavobolju...“ kaže nam Novak, dok masira vrat, i nastavlja: „Ne znam, ovako nešto mi se do sada nije često dešavalo. Obično mi se desi kada sam baš umoran. Ono što mi je čudno je da mi se desilo usred meča, i tih tri-četiri gemova nisam video skoro ništa na jedno oko. Imao sam veliku sreću da doguram do taj-brejka. U taj-brejku sam se smirio i mogao ponovo da odigram na željeni način. Iskreno, ne brinem se da će to biti problem, jer imam dva dana do sledećeg meča – i mislim da će do meča sa Federerom sve biti dobro”, objasnio nam je Đoković šta je uzrokovalo ovu vanrednu situaciju.

