NADAM SE DA ĆU IGRATI KAO I UVEK U FINALIMA OVDE Novaka još samo jedan korak deli od 8 trofeja: Pripremiću se za taj meč

Za Kurir iz Melburna - Vuk Brajović

"Trudio sam se da se fokusiram na sebe, to su mi govorili i iz tima. Ali to je lakše reći nego uraditi. Na početku meča stvarno sam previše pažnje posvećivao tome šta on radi. To je dovelo do toga da sam zaostajao 4:1 u gemovima i da je on imao 40:0 na moj servis. Imao sam sreće što sam mogao da se oslonim na servis. Posle osvajanja prvog seta sam se oslobodio, lakše mi je bilo da igram", rekao je Đoković.

"Nikada nije lako protiv Rodžera. Očigledno je bilo da ima problem. Posle prvog seta je tražio medicinski tajmaut, ali je nastavio da se bori. Time je zaslužio poštovanje. Iako nije mogao da igra na svom maksimumu, bio je vrlo dobar".

foto: Profimedia

Podsetili su novinari Novaka i da Rodžer nikada nije predao meč kada bi izašao na teren.

"Poštovanje. To je sve što mogu da kažem. Ja jesam odustajao, znam kako je kada neko oseća bol. Teško je porediti povrede. Ali to je neverovatan podatak".

Đoković je ove godine u Melburnu izgubio samo jedan set, u prvom kolu protiv Jana Lenarda Štrufa.

"Zadovoljan sam kako sam igrao i kako sam se osećao. Na ATP Kupu je bilo odlično, mnogo vremena sam proveo na terenu. Bila je to prava priprema za ovaj turnir. Izgubio sam samo set, a sada imama dva dana pauze, što je izuzetno dobro".

foto: EPA/LYNN BO BO

Pre 12 meseci Novak je do trofeja u Melburnu došao pošto je u finalu savladao Rafaela Nadala maksimalnim rezultatom.

"Ne postoji savršenstvo. Ali činjenica je da sam prošle godine ovde odigrao najbolje Gren slem finale u karijeri. Ove ću imati drugog rivala, tako da će sve budi drugačije. Razlika između stila igre Dominika i Saše je velika. Pripremiću se za taj meč. Nadam se da ću igrati kao i uvek u finalima ovde".

Za rekordnu osmu titulu srpski teniser će se boriti sa pobednikom duela između Dominika Tima i Aleksandra Zvereva.

"Dominik je dobio poslednji meč koji smo igrali. Bio je fantastičan protiv Rafe, gledao sam taj meč. Definitivno je jedan od najboljih igrača na svetu. Zaslužio je da bude tu gde jeste. Unapredio je svoju igru na betonu. Kada je reč o Saši, možda nije počeo sezonu dobro. Trenirali smo u Brizbejnu. Neverovatno je kako je do sada igrao na turniru, podigao je nivo. Igraće u prvom Gren slem polufinalu, siguran sam da je motivisan. Biće dobar meč".

foto: Profimedia

Novak je prvi trofej u Melburnu osvojio kada je imao samo 20 godina.

"Lakše je kada imate više iskustva. Ali i ako nemate, onda možda ne očekujete previše, nemate toliki pritisak. Ali kada ste vrhunski igrač koji još nije igrao Gren slem finale, kao što je Zverev, od njega se očekuje mnogo. Dominik je bio u toj situaciji već nekoliko puta. Dobro je za sport što se mladi probijaju. Ali potrudiću se da Gren slem titulu osvoje što kasnije. Siguran sam da bi se Rodžer i Rafa usaglasili."

Novak će se u svom 26. finalu Gren slema, igrati protiv boljeg iz drugog polufinalnog duela Dominika Tima i Saše Zvereva,a finale je na programu u nedelju od 09.30 časova.

(Kurir sport)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir