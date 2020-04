E, MALA, POZDRAVI TATU! Emotivan oproštaj Olge Danilović od Miše Tumbasa! Ove njene reči slomiće svakog GROBARA (FOTO)

"E mala, pozdravi tatu" Svaki put kad smo se videli mi je to rekao. Secam se kad mi je dosao na mec kad sam imala ma mozda ni 10 godina i navijao kao lud da je na kraju morao da se skloni. Covek koji je ziveo za Partizan. Pocivaj u miru Miso❤️ #crnobelaporodica

