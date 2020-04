JELENA ĐOKOVIĆ ZA HRVATSKE MEDIJE: Neki govore o neprijateljskim odnosima između naših država, ali za mene to ne postoji

Naše zapadne komšije su posebno istakle potez Jelene i Novaka koji su nedavno donirali milion evra za kupovinu respiratora, a Jelena je otkrila da su zbog toga 'okrenuli nebo i zemlju'.

"Srećni smo što zahvaljujući Novaku možemo da dođemo do stručnjaka iz celog sveta, sada je najvažnije da ti aparati stignu na vreme i da pomognemo ljudima", rekla je Jelena Đoković u intervjuu za hrvatsku Gloriju.

Jelena se u opširnom intervjuu dotakla Novaka, odrastanja, zatim pričala je i o deci, porodici kao i životu u vreme vanrednog stanja i izolacije.

"Život tenisera i sportista uopšte nije prilagođen porodici. Mi smo zajedno odlučili da ne idem jer mu je potrebna puna koncentracija. Da bi postizao ovakve rezultate mora da ima rutinu i da bude posvećen teniskim obaezama", rekla je Jelena, a na pitanje koji je bio prelomni trenutak koji ju je odredio da bude to što je danas, Jelena je objasnila:

"Bilo je to kada mi je bilo 17 godina, tada je moja dve godine starija sestra Marija otišla u Ameriku na školovanje. Bile smo jako bliske, ona mi je bila najbolja prijateljica. Nakon što je ona otišla, shvatila sam da moram da odrastem. Najveći mi je šok bio kada se vratila, jer se promenila", otkrila je supruga prvog reketa sveta, a potom nastavila:

"Drugi takav trenutak bio je kada sam u Milanu upisala studije poslovne administracije na Bokoni. Tamo sam naučila šta je zahvalnost - jer mi je pomogla osoba koja to uopše nije morala. I to je jedna predivna priča koja me veže za Hrvatsku. Nisam odmah dobila mesto u studentskom domu pa sam nakon mnogo peripetija preko mame došla do gospođe Lidije iz Šibenika, koja je u to vreme živela u okolini Milana i radila u jednom domu za starije. Ona me je primila u svoj skromni dom. Spavale smo u istom krevetu, brinula se za mene kao da sam joj ćerka. Nije imala mnogo, ali sećam se da mi je dala 50 evra džeparca i rekla - zaslužila si. Umrla je prošle godine nakon teške bolesti. Bile smo u kontaktu, a ja sam pokušavala da joj kažem koliko mi je važna. Nadam se da sam uspela da joj zahvalim na svemu. Neki govore o neprijateljskim odnosima između naših država, ali za mene to ne postoji. Lidija me je nauučila šta je zahvalnost jer mi je sve dala, a nije morala", ispričala je Jelena.

