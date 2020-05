BRITANSKI TENISER O ĐOKOVIĆEVOM PREDLOGU: Trebalo je lično da mi se obrati!

Jedan od najvećih zagovornika da bi teniserima koji nisu u vrhu ATP liste trebalo da se finansijski pomogne je i Novak Đoković.

Ovaj njegov predlog prokomentarisao je britanski teniser Džo Salizburi.

"To je dobra ideja, ali nisam bio saglasan sa tim kako smo krenuli. Nisam čuo ništa o tome, dok nisam video u medijima. Možda je prvo trebalo da se razgovara sa igračima. Nisam siguran da će svaki igrač biti spreman da da svoj novac. Kaže (Novak Đoković prim. aut.) da je pisao svim igračima, ali ja nisam ništa čuo", rekao je Salizburi.

Salizburi nije optimista po pitanju nastavka sezone.

"Mislim da nećemo igrati do sledeće sezone. US open je sledeći po kalendaru. Kako sada stvari stoje, planiran je nastavak sezone, ali mislim da će svi turniri u Americi biti otkazani. Ne vidim kako bismo mogli da se vratimo, kad ne postoji vakcina i kad ljudi ne mogu da putuju po svetu. Što se toga tiče, tenis je jedan od najgorih sportova", dodao je on.

