OPET SE USPROTIVIO NOVAKU: Australijanac javno izneo stav o Đokovićevom predlogu

Nezadovoljstvo zbog toga je prvi izrazio treći teniser sveta Dominik Tim, a sada mu se pridružio bivši prvi igrač sveta Lejton Hjuit.

"Znam Dominika dobro. Ono što on želi da kaže je da mu nije problem da novac donira određenim organizacijama, kojima je to zaista potrebno u ovom trenutku. Imao je problema sa nekim lošije rangiranim igračima", ocenio je Hjuit.

"Pogledajte primer Džejmsa Dakvorta, koji je radio izuzetno naporno. On je poslednjih godina radio sve što je mogao kako bi se plasirao u Top 100. U ovom momentu ne zarađuje novac. On je u minusu. Ipak, ATP želi da on donira pet ili deset hiljada dolara igračima koji su lošije rangirani i koji se nisu trudili toliko kao on. Mislim da to nije u redu".

Dakvort je trenutno 83. igrač sveta i od njega se očekuje da donira 5.000 dolara. On je u karijeri od nagrada sa turnira zaradio 1.652.348 dolara, a ove godine 121.317 dolara.

