NOVAK PRE JELENE BIO U VEZI SA ODBOJKAŠICOM IZ KRALJEVA: Novakova mama o njegovim vezama i ishrani sa kojom se NE SLAŽE

Tako je ispričala i kakav je on bio u tinejderskom periodu.

"On kao mladić koji se bavi ovim poslom nije imao vremena za zabavljanje. Više je na putu nego kući. Upoznala sam mu devojku, mislim da je bila odbojkašica iz Kraljeva. Kasnije smo upoznali Jelenu i to je to. Mislila sam da će to biti isto, klinac, imaš 18 godina, ni na kraj pameti mi nije bilo da će da se ženi", rekla je Dijana u ispovesti za emisiju "Majke šampiona" na Areni sport i dodala:

"Ali pobio je to moje mišljenje i na kraju se oženio Jelenom. Nije on imao mnogo devojaka, bar da ja znam. Od kada se oženio ne mešam se u njihovu "čorbu", on je taj koji odlučuje. Oko ishrane se ne slažem sa njima, ali on uvek uradi kako smatra da treba", rekla je Dijana Đoković.

