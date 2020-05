FEDERERU JE KORONA PRODUŽILA KARIJERU! Zanimljivo mišljenje bivšeg Novakovog trenera o RODŽERU!

Martin ima zanimljivo mišljenje i veruje da je pandemija koronavirusa produžila Federerovu karijeru.

"Lejver kup u Švajcarskoj prošle godine je bio trenutak koji je bio logičan za oproštaj. Onda, mislim da su to bile Olimpijske igre 2020. godine, da je tada Rodžer planirao da se oprosti. S obzirom da su se Igre odložile, mislim da će ga to naterati da odigra još jednu godinu. Takođe, ovo nije način da bilo šta okončate. Mislim da je Rodžeru veoma bitno da na iskren način završi karijeru", rekao je Martin.

Amerikanac koji je jedno vreme trenirao i našeg Novaka Đokovića, veruje da Federer može, ako bude hteo, da igra još neko vreme.

"Ništa što sam video mi nije ukazalo da on ne može da nastavi. Ništa nije ukazalo na to da mu je ljubav prema sportu manja, tako da me ne bi iznenadilo ako bi igrao još nekoliko godina", dodaje Martin o 38-godišnjem Švajcarcu.

Martin smatra da će u nastavku sezone biti puno problema zbog situuacije sa pandemijom koronavirusa.

"Ovo će biti izazovna faza za igrače. Niko od njih, ako ne računamo vreme kada su bili povređeni, nije imao ovakvu priliku da samo 'kulira'. Staviti ove 'životinje' u kavez će imati posledice. Oni sada nemaju priliku da igraju tenis i mnogi će imati drugačije ideje kako bi trebalo trenirati. Biće veoma interesantno videti koliko će im vremena biti potrebno da se vrate i spreme",zaključio je Tod Martin.

