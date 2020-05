SENZACIJA! BIVŠA JUGOSLOVENSKA IGRAČICA ŽELI PONOVO NA TEREN: Jelena Dokić se vraća tenisu posle 11 godina!

Poslednji duel odigrala je davne 2009. godine.

- Ja uvek govorim, "Nikad ne reci nikad". Igrala sam na početku godine Australijan open i to meč legendi. To mi je bilo prvi put od kada sam se penzionisala. Moram da vam se pohvalim da sam bila prilično dobra, čak sam i voleje udarala, što nije lak potez u tenisu. tako bih volela da se ponovo vratim na teren. Nije realno da nastupam u singlu, ako se budem vraćala, to bi bio dubl, ili susreti legendi, koji se veoma često održavaju - poručila je Jelena Dokić.

Ona se osvrnula i na situaciju u tenisu tokom pandemije i da nije realno da će u skorije vreme igrati turniri.

- Sve su veći izgledi da tenisa neće biti uskoro, jer igrači imaju turnire u raznim delovima sveta, i pitanje kako to sada sve organizovati. Očigledno da će pauza biti malo duža, zbog čega smatram da bi bilo dobro da se organizuju neka domaća takmičenja. Eto, za mene prilike da se ponovo vratim tenisu, realnije u dublu - zaključila je Dokićeva.

Nole organizuje turnire po regionu Novak Đoković i njegov trener Goran Ivanišević planiraju da tokom leta organizuju mini teniske turnire u regionu. - Razmišljali smo o seriji mini-turnira, Srbija, Hrvatska, Slovenija i Bosna i Hercegovina. To bi bio ozbiljan tim igrača. Radi se na tome. Možda će biti nešto ovde, u Hrvatskoj, u Srbiji će biti sigurno. Videćemo kako će biti s putovanjima, granicama, izolacijama. Nadam se da će tako nešto profunkcionisati u junu, julu - rekao je Ivanišević.

