NOLE ŽELI JOŠ DECE, JELENA KAŽE DOSTA! Prve razmirice u idiličnom braku Đokovića! OVO NIKO NIJE OČEKIVAO

Jelena Đoković, supruga najboljeg tenisera na svetu Novaka Đokovića, otkrila je da bi njen muž voleo da imaju još dece. Njih dvoje imaju petogodišnjeg Stefana i trogodišnju Taru.

U intervjuu sa novinarom Grejemom Bensingerom Novak i Jelena Đoković progovorili su o brojnim detaljima iz privatnog života. Između ostalog, govorili su o svom braku i roditeljstvu, a Jelena je otkrila što joj je bilo najteže u braku s Novakom.

Na pitanje da li žele još dece, dali su različite odgovore. Novak je otvoreno rekao da bi voleo da ima još dece, dok je Jelena istakla da radije više ne bi rađala.

- Teško pitanje. Trenutno sam zadovoljan što imamo dvoje djece, mi smo kao par trenutno srećni s tim - rekao je Novak Đoković, naglašavajući da je na ovo odgovorio poput političara, ali je i dodao da se nikad ne zna:

- Život je pun divnih iznenađenja. Blagoslovljeni smo s naša dva anđela od kojih učimo mnogo o životu.

Jelena Đoković je istakla da je mnogo truda uložila u muža i decu, te da bi njen odgovor na to pitanje zasad bio ne.

- Svu sam snagu uložila u vaspitanje naše dece. Posvećena sam deci i dajem im se u potpunosti. I Nole mi je kao dete, traži mnogo pažnje. Imam pune ruke posla, mislim da mi više ne treba. Razumem Novaka, propustio je dosta toga u odrastanju naše dece i pretpostavljam da će hteti još jedno kad završi karijeru. Neću reći ne, ako nam to život donese, ali reći ću da bi moj izbor bio ne - istakla je Jelena Đoković.

Novakova supruga ispričala je da je eko vreme bila sva usmerena na supruga i njegove potrebe, te da je bila frustrirana jer njene potrebe nisu došle na red, ali kad su dobili sina Stefana, sve se to promenilo.

- Shvatila sam da moram da se pobrinem za sebe jer da bih bila dobra mama, ja moram biti dobro. Deca bi trebalo da nadmaše roditelje, ali uplašila sam se kako će neko da nadmaši Novaka. On je sad već istorijska ličnost, kako ću vaspitati dete koje će to da nadmaši? Bila sam anksiozna, to me uništilo. Uništilo je moju sliku o sebi. Mislila sam da sam superžena, da mogu odgovoriti na sve potrebe svog muža i dece, a onda sam se morala suočiti sa strahovima. I sreća da se to dogodilo jer sam se onda probudila i shvatila da se moram posvetiti i sebi - kazala je Jelena.

