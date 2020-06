SKANDAL! CRNA GORA NEĆE NOVAKA: Đoković potvrdio da je otkazan Adria turnir u Podgorici!

Organizacioni odbor regionalnog sportskog dogadjaja doneo je danas ovu odluku uprkos želji i naporima da se 27. i 28. juna najveće teniske zvezde u regionu okupe u Crnoj Gori.

"Nedeljama unazad smo pokušavali da pronađemo način da sve organizujemo i priredimo spektakl za sve ljubitelje sporta. Izazova je bilo više, počev od činjenice da građani Srbije nisu na spisku Instituta za javno zdravlje Crne Gore i samim tim ne možemo da putujemo u Crnu Goru. Nadali smo se da će ova mera biti promenjena, ali to se još nije desilo. To je nepremostiva prepreka, jer je broj članova našeg tima veliki, a bez njih nismo u mogućnosti da sve tehničke detalje besprekorno sprovedemo. Naša ideja je bila da igramo na šljaci koja bi samo za tu priliku bila uvežena i postavljena na atraktivnoj lokaciji u jednom od primorskih gradova, kao i da sve prateće detalje - tribine, konstrukcije i druge elemente donesemo i postavimo, a sve zbog strogih standarda koji pratimo.

foto: Starsport

Uz sve to bilo je potrebno da organizujemo dolazak sudija, linijskih sudija, pratećeg osoblja, brojnih stručnih lica. Takođe, treba znati da su i drugi brojni detalji vezani za organizaciju jednog ovakvog događaja, a koje nemamo na raspolaganju u Crnoj Gori i to otežava priređivanje "Adria Tour" na očekivanom nivou. Ali, to jednostavno sada nije moguće i zato smo odlučili da donesemo odluku o otkazivanju turnira u ovoj državi, jer vremena za čekanje više nemamo.

Uvereni smo da će se prilike promeniti i da će u nekom narednom periodu Crna Gora biti naš domaćin. Molimo sve aktere da se uzdrže od politizacije ove odluke, jer time samo nanosimo štetu ne samo sportu, već i našoj ideji da promovišemo dobre vrednosti, fer plej, humanitarni rad i zajedništvo u čitavom regionu." izjavio je Đordje Đoković direktor Adria Toura.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir