HVALA NOLETU I JELENI! Direktor Doma zdravlja u Novom Pazaru o Đokovićevoj donaciji tom gradu!

- Ove srede je uplaćena velika svota novca Opštoj bolnici u Pazaru. Hvala do neba Novaku, Jeleni i njihovoj Fondaciji - rekao je za Blic Ervin Ćorović, direktor Doma zdravlja u ovom gradu u Srbiji.

Đoković je pokazao da njegova humanost nema limita.

- Do pomoći je došlo sasvim spontano, poznato je već kakva je situacija kod nas u gradu, imamo veliki broj zaraženih korona virusom. Novak i Jelena su stupili u kontakt sa Opštom bolnicom i Nole je odlučio da nam pošalje novac koji ćemo mi iskoristiti za kupovinu sredstava koja su nam neophodna u borbi protiv korona virusa.

Ćorović je izrazio neizmernu zahvalnost najboljem reketu planete.

- Ovo će nam baš pomoći! Ovo je velika pomoć. Ostali smo u kontaktu sa njim i on je rekao da će nam, ukoliko to bude bilo potrebno, i u budućnosti pomagati. Ovo je velika stvar za nas. Sada ćemo moći da kupimo šta nam treba. Hvala Noletu puno! Hvala i Jeleni i njihovoj Fondaciji. On je pokazao koliko je veliki šampion i van terena, a ne samo na njemu.

Kurir sport / Blic

Kurir