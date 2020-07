OTIMAČINA! ATP krade Novaku 1.200 poena! Smislili su sistem bodovanja da sruše Đokovića sa trona! SRAM VAS BILO!

Naime, prema pisanju španske Marke, Svetska teniska organizacija je najbliži odluci da se broj bodova koje igrači imaju na zamrznutoj listi podeli s brojem nedelja u godini, što znači da bi Nole izgubio 196 poena svake sedmice.

To bi trajalo u narednih godina dana od avgusta (tada se očekuje nastavak sezone i početak bodovanja) do istog datuma sledeće godine. To bi zamenilo opciju da se igračima odjednom obrišu svi bodovi koje nisu ni mogli da brane tokom prinudne pauze. U svim tim okolnostima najgore će proći Đoković, koji trenutno beži Nadalu svega 370 bodova, i Špancu će biti mnogo lakše da sustigne Srbina.

Po drugoj varijanti ATP hoće da rangiranje ostane zamrznuto i da se do kraja 2020. godine koristi nova lista, koja bi služila samo za to da se odluči ko će igrati na Završnom mastersu u Londonu.

Ostaje da se vidi kakva će biti konačna odluka, ali nema sumnje da se sigurno neće posegnuti za nečim što bi odgovaralo najboljem teniseru sveta. Naprotiv...

PREVARA OD 1.200 BODOVA Novak Đoković gubi nedeljno 196 bodova, umesto odmah da izgubi 4.185 bodova! Rafael Nadal gubi nedeljno 189 bodova, umesto odmah da izgubi 5.369 bodova!

