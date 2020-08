CRNOGORSKI KOŠARKAŠ ZAPUŠIO USTA HEJTERIMA Vučević nahvalio Novaka pa poručio: Ružno je to... (FOTO)

"Ružno je bilo kako su se neki poneli prema Novaku. On je iz najbolje namere pokušao da organizuje turnir. Date su mu pogrešne informacije o tome kakvo je stanje sa virusom u tom trenutku na Balkanu. On je iz najbolje namere pokušao da pomogne teniserima i da ljudima donese nešto, s obzirom da je svet bio blokiran. Ljudi su mogli da izađu iz kuće, da vide najbolje tenisere sveta tu i da se nešto dešava. Namera je bila da se skupi novac u dobrotvorne svrhe i da se pomogne teniserima", rekao je Vučević u emsiji "Spo(r)tlight“ i dodao:

foto: Profimedia

"Međutim, zarazilo se nekoliko igrača. U redu, može da se kaže da je to bila greška, ali način na koji su ljudi odreagovali prema Novaku, kao da je on bio neprijatelj broj jedan u svetu. Meni to nikako nije bilo jasno. Pogotovo kada se sagleda šta je sve Novak uradio, ne samo za Srbiju nego i za Balkan", kazao je Vučević.

foto: AP

"On je najbolji ambasador kojeg je Srbija imala u istoriji. Kako se ponaša, kako predstavlja državu i kako ponosno priča o tome, a ljudi su opet imali toliko negativnih mišljenja o njemu i to mi nikako nije bilo jasno. On je sportista kakav se rađa jednom u ko zna koliko godina. Njemu zameriti nešto meni je potpuno nejasno", istakao je as Orlanda koji izuzetno poštuje i divi se prvom teniseru sveta.

foto: AP

"Novaka zaista cenim. Imao sam priliku da ga upoznam, da ga gledam uživo i da popričam sa njim posle mečeva. Vidi se da je Nole veliki šampion i veliki čovek. Ružno je kako su se poneli prema njemu, nije on to zaslužio ni na koji način", zaključio je crnogorski košarkaš.

(Kurir sport)

Kurir